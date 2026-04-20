Relégué à la régulière, l'Olympic Charleroi se joint tout de même à la plainte contre le quota des U23

La relégation de l'Olympic Charleroi est officielle, les Dogues ayant fini derniers de D1B. Mais lors d'un communiqué publié ce lundi, le club carolo précise se joindre à la plainte des autres clubs concernant les équipes U23 en D1B.

En Challenger Pro League, les verdicts concernant la relégation sont tombés : l'Olympic Charleroi, bon dernier, est relégué en D1 ACFF depuis plusieurs semaines déjà. Les Dogues ne peuvent même pas pointer du doigt le règlement favorisant les équipes U23, puisqu'ils ont terminé derrière ces dernières.

Alors que le championnat de D1B se termine désormais, l'Olympic a toutefois publié un communiqué à ce sujet. La direction carolo tient en effet à faire le bilan, qu'elle admet être "insuffisant" : "Si l'accession au monde professionnel était une fierté, nous n'avons pas réussi à y maintenir notre place", commence le communiqué.

L'Olympic Charleroi se plaint à la plainte des autres clubs

"Néanmoins, ce bilan n'est pas que sportif : le club a franchi un cap structurel immense avec des investissements massifs dans les infrastructures du stade, garantissant la pérennité de notre matricule pour les années à venir", affirment les Dogues.



"Notre direction assume des erreurs de casting lors du mercato estival et apprendra de ces erreurs pour renforcer sa vision et sa méthodologie à l’avenir. Si le virage professionnel a été manqué sur le terrain, tout sera mis en œuvre pour préparer la saison 2026/27 sereinement afin de répondre aux nouvelles ambitions olympiennes", continue le communiqué.



"Si nous assumons nos manquements sur le terrain, nous ne pouvons ignorer les déséquilibres structurels de la division. L’Olympic Charleroi a décidé de s’associer à la procédure initiée par plusieurs autres clubs contre la Pro League. Nous contestons fermement ce que nous considérons comme l'invulnérabilité des équipes U23, dont le statut actuel porte préjudice à l'équité de la compétition et aux clubs historiques. Tout en travaillant pour remonter sportivement, nous irons au bout de cette démarche pour défendre les intérêts de l'Olympic de Charleroi et du football belge".



"Nous comprenons également pleinement la frustration des supporters sur la manière. Redescendre, en n’ayant pas montré nos valeurs ‘Dogues’ après une saison inattendue et exceptionnelle qu’était celle de 2024/25 est douloureux. Cependant, l'identité de l'Olympic est plus forte qu'une relégation.

Nous présentons nos excuses les plus sincères pour cet accident de parcours. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement ceux qui ont poussé derrière l'équipe jusqu'au bout. La stabilité financière du club est garantie, et l'avenir n'est pas menacé. Nous mettrons les bouchées doubles pour regagner votre confiance".