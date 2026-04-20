L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'ex-coach d'Openda a retrouvé un club en Premier League : signe d'un transfert imminent ?
Photo: © photonews
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Auteur d'une excellente saison en Premier League, l'AFC Bournemouth a récemment annoncé que son coach Andoni Iraola s'en irait cet été. Marco Rose le remplacera.

L'AFC Bournemouth vit une saison très positive : les Cherries figurent actuellement à la 8e place du classement en Premier League et peuvent clairement viser une place européenne d'ici à la fin de saison, étant à égalité de points avec Chelsea et Brentford (6e et 7e).

Mais si cette belle saison est notamment l'oeuvre d'Andoni Iraola, l'entraîneur espagnol a récemment annoncé qu'il ne resterait pas au club au-delà de la saison en cours. Le Basque arrivait en fin de contrat en juin prochain.

Rose devra diriger Bournemouth en Europe

Pour lui succéder, plusieurs noms étaient cités et c'est finalement Marco Rose qui a été choisi par l'AFC Bournemouth. L'ancien entraîneur du RB Leipzig, libre depuis mars 2025, devrait signer un contrat de trois saisons en Angleterre.

Rose avait également dirigé le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach et le RB Salzbourg avant de prendre la tête du RB Leipzig, où il a notamment dirigé Loïs Openda en fin de saison passée.


Ce n'est donc certainement pas un hasard si, alors qu'Openda est sur une voie de garage à la Juventus, son nom a récemment été cité du côté de l'AFC Bournemouth en vue de la saison prochaine...

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