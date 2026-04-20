"Yari Verschaeren doit toujours être titulaire dans cet Anderlecht"

Après le match entre le KV Malines et le RSC Anderlecht, le consultant Marc Degryse s'est montré sévère envers les Mauves. Même si Anderlecht se rapproche du sommet au classement et reste dans le sillage de Saint-Trond, cela ne masque pas, selon lui, une prestation une nouvelle fois insuffisante.

"Leur première demi-heure était franchement mauvaise", a-t-il lâché au miro de Het Laatste Nieuws. "Peu de structure, peu de conviction, aucune occasion."

La situation de Yari Verschaeren a également été évoquée. Le milieu de terrain a de nouveau débuté sur le banc, ce qui agace clairement Marc Degryse. "J’espère qu’il va enfin réagir", a-t-il déclaré. "Verschaeren doit, dans cet Anderlecht, je dis bien dans cet Anderlecht-ci, toujours être titulaire."

La blessure de Mario Stroeykens complique les choses pour Anderlecht

Le tournant est venu après les changements de Jérémy Taravel. "La semaine dernière, les remplacements étaient arrivés assez tard, cette fois il est intervenu dès l’heure de jeu", a analysé Marc Degryse. "Cvetkovic et Bertaccini ont bien fait leur entrée et ont fait la différence."

Il pointe toutefois aussi certains problèmes : "D’un côté, Taravel élargit son noyau, mais de l’autre, après De Cat, il perd maintenant aussi Stroeykens sur blessure. Cela devient problématique."



Enfin, Degryse a pointé du doigt certains joueurs en dessous de leur niveau : "Je pense par exemple à Marco Kana. Il ne s’impose pas comme l’un des leaders de cette équipe."