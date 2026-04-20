L'ancien de Virton brûlé lors du drame de Crans-Montana obtient un premier contrat professionnel

Très bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos, qui était passé durant sa formation par les équipes de jeunes de l'Excelsior Virton et a récemment été touché par le drame de Crans-Montana. Le jeune joueur a en effet signé un premier contrat professionnel.

Durant la nuit de Saint-Sylvestre, le 1er janvier dernier, un véritable drame avait eu lieu en Suisse, à Crans-Montana : le bar Le Constellation avait pris feu, faisant 41 morts et 115 blessés graves. Un bilan qui comprenait notamment Tahirys Dos Santos (19 ans), blessé gravement alors qu'il tentait d'aider sa compagne.

Le jeune joueur du FC Metz, passé durant sa formation par l'Excelsior Virton, avait été gravement brûlé à la suite de ce drame. Il a cependant récemment pu retrouver les terrains.

Dos Santos remercie le FC Metz et ses parents

Et ce retour s'accompagne désormais d'une excellente nouvelle : le jeune talent messin a pu signer son premier contrat professionnel. Il a pu s'engager jusqu'en juin 2027. Dos Santos a également réagi via communiqué officiel :

"Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. C’est l’aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d’enfant.



Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j’ai traversés à l’hôpital. Cette épreuve m’a rendu plus fort et m’a appris à ne jamais rien lâcher. Je tiens à remercier du fond du cœur mes parents".