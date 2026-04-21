La Gantoise, OHL et Westerlo prêts à s'affronter pour le même attaquant

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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La Gantoise, OHL et Westerlo prêts à s'affronter pour le même attaquant
Photo: © photonews

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Trois clubs de Jupiler Pro League à la lutte pour signer la nouvelle machine à buts de Waalwijk, auteur d'une saison impressionnante en D2.

Depuis plusieurs mois, Tim van der Leij enchaîne les bonnes performances aux Pays-Bas. Ses prestations attirent l'attention à l'étranger, et surtout en Belgique, où au moins trois clubs de Jupiler Pro League le suivent de près.

La Gantoise, Louvain et Westerlo

D'après les informations de Voetbal International, La Gantoise, OHL et Westerlo s'intéressent au jeune buteur du RKC Waalwijk. Ces clubs belges se retrouvent en concurrence directe avec d'autres formations, comme le NAC Breda.

Les prochaines semaines seront décisives pour Tim van der Leij. Le jeune attaquant devra choisir s'il veut tenter une aventure à l’étranger. Pour l'instant, il reste concentré sur sa fin de saison avec son club.

Un attaquant qui empile les buts

Le natif de Bois-le-Duc est estimé à 350 000 euros selon Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en juin 2028, il ne sera pas facile à recruter pour les clubs intéressés.

Cette saison, l'attaquant a inscrit treize buts en deuxième division néerlandaise, alors que son équipe se bat pour les Play-Offs. En cas de montée en Eredivisie, le joueur pourrait choisir de rester un peu plus longtemps aux Pays-Bas.

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