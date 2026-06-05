Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois

Les Buffalos continuent à miser pleinement sur l'avenir et viennent de donner sa chance à un nouveau talent issu de leur propre centre formation. Alexander Lettens a en effet signé son premier contrat professionnel.

Alexander Lettens franchit une nouvelle étape dans son développement et dans sa très jeune carrière. En effet, le jeune joueur est désormais lié jusqu'en 2029 avec le club de La Gantoise.

Le milieu défensif est actif dans le club gantois depuis les U12. Le jeune joueur a fait ses classes au sein de plusieurs catégories de jeunes et a réussi à progresser pas à pas au sein de la formation jusqu'à décrocher son contrat.

Miser sur l'avenir et envoyer un signal clair

Le club s'est dit particulièrement satisfait et fier de ses progrès et décrit son protégé comme un joueur avec un bagage technique solide, beaucoup d'intelligence de jeu et un mental de sportif de haut niveau. Des qualités qui lui ont permis de devenir l'un des talents les plus remarquables au sein de son centre de formation ces dernières années.

Avec une proposition de contrat jusqu'en 2029, La Gantoise exprime clairement sa confiance dans le développement de son jeune milieu de terrain, et envoie un signal fort et clair à ses autres jeunes. Les Buffalos espèrent que Lettens pourra franchir le cap suivant : rejoindre et s'établir dans le noyau A.