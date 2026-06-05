Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1892

Les Buffalos continuent à miser pleinement sur l'avenir et viennent de donner sa chance à un nouveau talent issu de leur propre centre formation. Alexander Lettens a en effet signé son premier contrat professionnel.

Alexander Lettens franchit une nouvelle étape dans son développement et dans sa très jeune carrière. En effet, le jeune joueur est désormais lié jusqu'en 2029 avec le club de La Gantoise.

Le milieu défensif est actif dans le club gantois depuis les U12. Le jeune joueur a fait ses classes au sein de plusieurs catégories de jeunes et a réussi à progresser pas à pas au sein de la formation jusqu'à décrocher son contrat.

Miser sur l'avenir et envoyer un signal clair

Le club s'est dit particulièrement satisfait et fier de ses progrès et décrit son protégé comme un joueur avec un bagage technique solide, beaucoup d'intelligence de jeu et un mental de sportif de haut niveau. Des qualités qui lui ont permis de devenir l'un des talents les plus remarquables au sein de son centre de formation ces dernières années.

Avec une proposition de contrat jusqu'en 2029, La Gantoise exprime clairement sa confiance dans le développement de son jeune milieu de terrain, et envoie un signal fort et clair à ses autres jeunes. Les Buffalos espèrent que Lettens pourra franchir le cap suivant : rejoindre et s'établir dans le noyau A.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise

Plus de news

Trois talents de JPL bientôt sous les ordres de Domenico Tedesco en Serie A ?

Trois talents de JPL bientôt sous les ordres de Domenico Tedesco en Serie A ?

22:39
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/06: Tedesco - Solheid - Kompany

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/06: Tedesco - Solheid - Kompany

22:39
La Fédération belge de football clôture son exercice financier avec un bilan inattendu

La Fédération belge de football clôture son exercice financier avec un bilan inattendu

23:19
C'est un Hollandais qui le dit : "Plus confiance en la Belgique que dans les Pays-Bas"

C'est un Hollandais qui le dit : "Plus confiance en la Belgique que dans les Pays-Bas"

23:05
Fin de l'incertitude pour le deuxième adversaire de la Belgique ? L'Iran enfin fixé sur son sort

Fin de l'incertitude pour le deuxième adversaire de la Belgique ? L'Iran enfin fixé sur son sort

22:06
Officiel : Charleroi poursuit son mercato, le Sporting renforce sa défense

Officiel : Charleroi poursuit son mercato, le Sporting renforce sa défense

21:06
"C'est de la mauvaise gestion" : Hein Vanhaezebrouck critique la gestion du dossier Gift Orban

"C'est de la mauvaise gestion" : Hein Vanhaezebrouck critique la gestion du dossier Gift Orban

18:30
Avenir anderlechtois en pointillés ? Deux pépites mauves ont la cote et sont convoitées

Avenir anderlechtois en pointillés ? Deux pépites mauves ont la cote et sont convoitées

20:40
"Il s’est vite imposé comme une évidence" : beau nouveau challenge pour un ancien du RWDM et du RFC Liège

"Il s’est vite imposé comme une évidence" : beau nouveau challenge pour un ancien du RWDM et du RFC Liège

20:11
Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

19:33
Tout s'accélère ? Nathan De Cat serait sur la short list d'un grand club étranger

Tout s'accélère ? Nathan De Cat serait sur la short list d'un grand club étranger

19:05
La Norvège fait preuve d'originalité avec une photo surprenante pour la Coupe du monde 2026

La Norvège fait preuve d'originalité avec une photo surprenante pour la Coupe du monde 2026

18:00
"Nous voulons aussi gagner cette finale" : les Diablotins rêvent du sacre à l'Euro U17

"Nous voulons aussi gagner cette finale" : les Diablotins rêvent du sacre à l'Euro U17

17:20
Les Diables Rouges sont fixés : ils porteront le même maillot lors de toute la phase de groupes du Mondial

Les Diables Rouges sont fixés : ils porteront le même maillot lors de toute la phase de groupes du Mondial

16:40
OFFICIEL : Aleksandar Stanković quitte le Club de Bruges

OFFICIEL : Aleksandar Stanković quitte le Club de Bruges

16:00
La France battue avant un tournoi majeur : une première depuis 2010

La France battue avant un tournoi majeur : une première depuis 2010

15:31
📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

14:40
OFFICIEL : l'Antwerp mise sur une jeune pépite ghanéenne

OFFICIEL : l'Antwerp mise sur une jeune pépite ghanéenne

15:00
Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

14:19
Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge

Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge

12:30
"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17

"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17

14:00
1
Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

13:30
LIVE Coupe du monde : un seul Diable Rouge absent au dernier entraînement avant la Tunisie

LIVE Coupe du monde : un seul Diable Rouge absent au dernier entraînement avant la Tunisie

13:11
Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

13:00
La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

12:00
"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

11:07
5
Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

09:00
"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

10:42
Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

09:33
Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

10:05
"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

08:28
L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

07:30
"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark Edito

"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark

07:00
La Coupe du Monde 2026, "pire" Mondial de l'histoire ? Il y a une sacrée concurrence

La Coupe du Monde 2026, "pire" Mondial de l'histoire ? Il y a une sacrée concurrence

06:40
"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

06:00
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

04/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved