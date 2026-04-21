Les larmes, mais la fierté chez les U19 du Club de Bruges : "Nous ne sommes plus le petit Bruges"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Les larmes, mais la fierté chez les U19 du Club de Bruges : "Nous ne sommes plus le petit Bruges"

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Le rêve du Club NXT s'est brisé à la toute dernière minute. En finale de la Youth League, les jeunes joueurs du Club de Bruges ont été battus aux tirs au but par le Real Madrid. La déception était immense chez Jonas De Roeck et ses hommes.

Le Club NXT n’était qu’à un pas de remporter la Youth League, la Ligue des Champions dédiée aux équipes U19. "La déception est immense. Il est terriblement difficile de consoler les joueurs maintenant, certains ont déjà versé beaucoup de larmes", soupirait Jonas De Roeck au micro de Het Nieuwsblad.

Selon lui, son équipe du Club NXT a joué une première période trop hésitante. "Nous n’étions pas nous-mêmes et nous avons fait preuve de trop de respect. À la mi-temps, je leur ai dit qu’ils le regretteraient s’ils ne montraient pas de quoi ils étaient capables."

Les espoirs du Club de Bruges ont parfaitement réagi après la pause et ont même égalisé. Un but qui avait donné beaucoup de confiance à Jonas De Roeck. "Nous avons énormément progressé en tant qu’équipe, tant au niveau des joueurs qu’au niveau humain. Nous devons préserver cette progression. Auparavant, on parlait du petit Club de Bruges, mais le mot 'petit' n’a plus sa place aujourd’hui."

Le Club NXT était à deux doigts du Graal

Chez les joueurs, c’était aussi logiquement la soupe à la grimace. "Il y a tellement d’émotions. J’ai vraiment adoré cette compétition, mais ça fait terriblement mal", a déclaré le capitaine Laurens Goemaere. "C’était difficile de réconforter les autres, car j’avais les larmes aux yeux moi aussi."


Malgré la déception, la fierté est aussi logiquement présente au sein du club de la Venise du Nord. "Nous avons montré de quoi nous sommes capables après la pause et avons même eu des occasions de gagner. C’est douloureux sur le moment, mais cela laissera place à la fierté. Cette campagne est très prometteuse pour l’avenir", a conclu le capitaine.

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