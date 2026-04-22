Les bonnes affaires de la Challenger Pro League : ces joueurs seront libres et gratuits cet été !

La phase classique de Challenger Pro League est terminée. Si les barrages doivent encore livrer leur verdict, on peut déjà pointer quelques bonnes affaires à faire, qui seront gratuites le 30 juin prochain !

Merveille Bokadi (29 ans, AS Eupen)

L'été passé, Merveille Bokadi décidait de se relancer en Belgique, où il s'était montré à son avantage sous les couleurs du Standard. Direction l'AS Eupen, où le Congolais a pris son temps pour retrouver tous ses moyens sur le plan physique, ce qui était bien nécessaire vu son profil.

En seconde partie de saison, Bokadi était devenu un pilier des Pandas. Depuis quelques semaines, il n'est plus apparu sur les terrains, et son contrat arrive à son terme : Eupen le prolongera-t-il ? Dans le cas contraire, il y a peut-être un coup à faire avec un joueur qui compte 154 matchs pour le Standard...

Beau Reus (24 ans, SK Beveren)

Le meilleur gardien de Challenger Pro League pourrait-il partir... libre cet été ? Beau Reus arrive en tout cas en fin de contrat en juin prochain, et le SK Beveren sait qu'il va falloir trouver une solution. Le champion compte de nombreux joueurs en fin de contrat, et attendait la montée pour entamer les discussions... mais Reus est très convoité.

S'il ne prolonge pas, Beau Reus ne devrait avoir aucun mal à trouver un club plus huppé cet été, et peut-être bien en Jupiler Pro League. Plusieurs clubs l'y suivent de près...



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Nathan De Medina (28 ans, Olympic Charleroi)

En arrivant à l'Olympic Charleroi, l'idée de Nathan De Medina était claire : se relancer après une expérience très compliquée au Partizan Belgrade. Ce qui comptait, c'était le temps de jeu, et De Medina s'est immédiatement imposé comme titulaire.

Cela n'a pas suffi pour sauver les Dogues, qui ont sombré corps et biens direction la D1 ACFF. Ce sera sans De Medina, qui ne restera pas mais a retrouvé du rythme : avec une grosse trentaine de matchs de Bundesliga et plus de 40 en D1A, il pourrait être une option pour un club belge en manque d'expérience.

L'avenir de Colin Dagba au Beerschot pourrait bien dépendre d'une éventuelle promotion des Rats via les barrages. Si le club anversois reste en D1B, le latéral français, auteur d'une excellente saison (4 assists), risque de ne pas prolonger son contrat et donc s'en aller gratuitement.

L'ancien talent du PSG, ex-international français U21, serait probablement un renfort pour de nombreuses équipes de D1A, à moins qu'il décide de continuer sa carrière en France où son CV reste synonyme d'intérêt assuré.

Jesper Tolinsson (23 ans, Lommel SK)

Signe d'un changement à venir ? Le solide défenseur central suédois de Lommel, Jesper Tolinsson, a en tout cas tout récemment rejoint l'agence internationale Team Raiola, fondée à l'époque par feu l'agent Mino Raiola. Il arrive en fin de contrat, et à moins d'une montée improbable de Lommel, il pourrait bien partir gratuit.

Titulaire important dans une équipe du top 6, encore jeune, international suédois - on sait que les Scandinaves plaisent aux clubs belges : Jesper Tolinsson a le profil idéal pour figurer sur les listes des clubs de seconde moitié de tableau en Jupiler Pro League.