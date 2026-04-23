🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

Thibaut Courtois s'est mis au tennis le temps d'un moment au Santiago Bernabeu, aux côtés de grandes stars de la discipline.

De retour à l'entraînement avec le Real Madrid ce mardi, Thibaut Courtois reprend doucement. En attendant de rejouer, on l'a vu raquette en main sur un court de tennis au Santiago Bernabeu...

Un duo de choc contre un autre

Le stade mythique a subi une transformation pour accueillir les stars du tennis de passage à Madrid. Le gardien belge a formé un duo de choc avec son ami Rafael Nadal, énorme légende du tennis.

En face, la barre était placée très haut. Jannik Sinner, actuel numéro un mondial, faisait équipe avec Jude Bellingham. Un mélange rare, mais qui a offert quelques échanges amusants.

😳 ¡Parece IA... pero ES REAL!



🎾 Partido de tenis entre Nadal, Sinner, Bellingham y Courtois... y con Florentino de juez de silla.



Vía 'mutua madrid open' pic.twitter.com/MWPCOqrqy4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 23, 2026

Bientôt de retour dans les cages

Cette parenthèse a permis à Courtois de tester ses appuis et ses réflexes dans un contexte différent du football, sans la pression d'un match. Le Diable Rouge devrait retrouver sa place de titulaire dans les jours qui viennent.





Florentino Pérez a lui aussi participé... à sa manière. Le président du Real Madrid s'est installé en arbitre de chaise. Ces terrains d'entraînement ont été installés pour préparer le Masters 1000 de Madrid.