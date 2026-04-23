Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

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L'UEFA condamne le Bayern Munich à 90 000 euros d'amende. Le club de Vincent Kompany évite le huis clos face au PSG.

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany et ses joueurs. Malgré les débordements survenus lors du quart de finale face au Real Madrid, l'Allianz Arena pourra faire le plein pour la réception du PSG en demi-finale de Ligue des champions.

Pas de fermeture de tribunes

Le club allemand devra tout de même passer à la caisse pour régler la note salée de 90 000 euros. Cette sanction regroupe plusieurs fautes commises par les fans : jets de projectiles, blocage des sorties de secours et messages déplacés.

L'instance européenne n'a pas laissé passer ces écarts de conduite. Les incidents les plus graves s'étaient produits au coup de sifflet final. Dans l'euphorie ou la tension, des supporters avaient franchi les barrières de sécurité pour s'inviter au bord de la pelouse.

Cette intrusion a malheureusement fait des victimes, puisque plusieurs photographes ont été bousculés et blessés dans la confusion. Quatre personnes ont été touchées durant ces mouvements de foule incontrôlés d'après la police.



Ces débordements auraient pu coûter plus cher au Bayern si l'UEFA s'était montrée plus sévère. Les dirigeants munichois espèrent que ces incidents serviront de leçon. Le football doit rester une fête.