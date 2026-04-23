Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été
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Charleroi pourrait bientôt réaliser une belle opération financière. Yacine Titraoui attire l'attention de l'Olympique de Marseille.

Yacine Titraoui dispute actuellement les Europe Play-offs avec le Sporting Charleroi. Il a joué les deux premiers matchs, mais a dû manquer les deux suivants à cause d'une blessure aux ischios. Il a manqué le choc wallon face au Standard de Liège.

Depuis son arrivée, Titraoui est devenu un joueur clé pour les Carolos. Cette saison, le milieu de terrain a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. Au total, il compte 69 apparitions sous le maillot de Charleroi, pour un bilan de six buts et quatre passes.

Direction Marseille ?

Charleroi avait recruté le joueur en 2024 au Paradou AC, en Algérie, pour un montant de 1,2 million d'euros. Le club avait réalisé un joli coup avec Adem Zorgane, venu du même club, avant de le revendre avec une belle plus-value à l'Union Saint-Gilloise.

Titraoui pourrait rapporter très gros aux Carolos cet été. Selon Africafoot, l'Olympique de Marseille s'intéresserait à lui. L'OM souhaite renforcer son effectif pour être plus performant en Ligue 1 et en compétitions européennes la saison prochaine.


Sous contrat jusqu'en 2027 et estimé à 7 millions d'euros, sa cote pourrait encore grimper s'il participe au Mondial 2026 avec l'Algérie.

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