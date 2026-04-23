Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"
Photo: © photonews
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Battu sur deux contre-attaques, le Standard va devoir régler ce problème s'il veut encore pouvoir se battre pour la septième place et le barrage européen. Josué Homawoo ne trouvait en tout cas pas vraiment d'explication aux problèmes des Rouches en transition défensive.

Les joueurs du Standard avaient logiquement la mine basse après leur défaite face à l'Antwerp, ce mardi soir à Sclessin. C’est clair que c’est un mauvais résultat, surtout à domicile. Les supporters doivent normalement nous porter, mais ça n’a pas été le cas. On est très déçus, mais on va pousser pour le prochain match", regrettait Josué Homawoo à notre micro, au coup de sifflet final.

"On a manqué d’efficacité dans les deux surfaces. Si on avait marqué un peu plus tôt et qu’on n’avait pas concédé ce premier but, ça aurait pu être mieux. Je n’ai aucune explication, on n’est pas bien rentrés dans la seconde période. En plus, c’est sur une touche, donc tout le monde était en place. Il faut qu’on règle ça, car on prend beaucoup de buts sur des contres pour le moment", poursuivait le défenseur central togolais.

Après Westerlo, il s'agit d'une deuxième défaite de rang à domicile en Europe Play-Offs pour les Rouches, qui concèdent de plus en plus de buts sur contre-attaque, à l'image des deux réalisations de Christopher Scott.

Le Standard doit régler son problème de transitions défensives

Généralement bien en place, le Standard paraît complètement déséquilibré à la moindre perte de balle, personne n'intervient pour arrêter l'action, les défenseurs reviennent trop lentement et la sentence devient donc irrévocable.


"Par moments, je pense qu’il faut arrêter l’action en commettant une faute tactique. On manque de maturité dans notre manière d’aborder certaines situations et ça se paie cash par moment. On a eu peu de temps pour préparer ce match, il va falloir travailler pour corriger ça et on va revenir plus forts", a conclu Josué Homawoo qui, comme Gustav Mortensen, ne perd pas espoir dans la course à la septième place.

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