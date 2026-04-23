"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

En fin de contrat à Anderlecht, Yari Verschaeren n'a pas répondu aux attentes. Il espère partir sur une bonne note, avec une victoire en Coupe pour finir.

C'est en 2018 que Yari Verschaeren a fait ses premiers pas avec l'équipe première d'Anderlecht, lors d'un déplacement à Saint-Trond. À l'époque, les attentes étaient énormes, mais le joueur n'a pas réussi à les combler.

Ces derniers mois, Verschaeren a été relégué au second plan, son départ d'Anderlecht étant dans les têtes. Pourtant, avec les blessures de De Cat et Stroeykens, Jérémy Taravel n'aura pas d'autre choix que de le faire jouer.

En huit ans, quelques clubs étrangers se sont intéressés à lui, mais rien de concret, à part une offre de cinq millions d'euros de Trabzonspor l'été dernier. Une destination qui ne plaisait pas au joueur.

"Un numéro 10 comme Yari doit enchaîner les matchs chaque semaine pour progresser. Il est au sommet de sa carrière, mais ça n'a pas fonctionné à Anderlecht", explique la légende du club Olivier Deschacht dans Het Nieuwsblad.

Ce qui a manqué à Verschaeren

"Le doute qui s'est installé autour de lui le ronge. Donc oui, il serait plus loin dans son évolution s'il était parti plus tôt."



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Deschacht espère que Verschaeren sera utile lors des prochains matchs. "Il doit se remobiliser une dernière fois. Dans son attitude, il pense trop à la saison prochaine : il évite les blessures, il n'est plus concentré à 100%...", conclut-il.