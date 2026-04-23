Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

Trop gourmand l'année passé, Chancel Mbemba serait de nouveau sur les tablettes d'Anderlecht, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri.

En 2015, Anderlecht avait touché 12 millions d'euros en vendant Chancel Mbemba à Newcastle. L'an dernier, on parlait d'un possible retour du Congolais, mais ça ne s'est pas concrétisé.

Le joueur, qui avait autrefois une valeur marchande de 20 millions d'euros, a 31 ans et sa valeur est descendue à 2,5 millions. Il arrive en fin de contrat avec le club français de Lille.

Selon le journaliste transfert Sacha Tavolieri, des discussions ont récemment eu lieu entre Anderlecht et l'entourage du Congolais. Le club l'a régulièrement observé à Lille.

Décision après la Coupe du Monde

Le club bruxellois est intéressé par Mbemba mais, d'après Tavolieri, ce dernier ne souhaiterait prendre une décision sur son avenir qu'après la Coupe du Monde de cet été aux États-Unis, au Méxique et au Canada.

L'an dernier, aucun accord n'avait été trouvé car, selon Besnik Hasi, le joueur se montrait trop gourmand. Il devra sans doute revoir ses prétentions à la baisse par rapport à ce qu'il demandait à Anderlecht l'an dernier.



Lire aussi… LIVE : Hazard pas dans le onze, STVV-Anderlecht repoussé d'un quart d'heure›