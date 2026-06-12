Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte
Photo: © SC
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Le jour J approche : dans 4 jours, les Diables Rouges entament leur Coupe du Monde 2026 et affrontent l'Egypte à Seattle. C'est aussi dans cette ville de la côte Ouest que la Belgique a son camp de base et passera le plus de temps. Voici le guide de Seattle à destination des supporters !

Seattle, ville-hôte à taille humaine 

Au contraire de mégapoles comme New York, Los Angeles ou Miami, Seattle est une ville à taille humaine (environ 800.000 habitants pour la ville seule, 3,5 millions pour son aire urbaine élargie), réputée pour sa qualité de vie et son urbanisme bien plus reposant qu'ailleurs aux USA.

Située sur un bras de mer venu du Pacifique, la baie d'Elliott, et entourée d'un somptueux décor digne des plus belles cartes postales de l'Ouest américain (le Mont Rainier, le lac Washington, les Montagnes Olympiennes...), Seattle est à coup sûr l'une des plus belles villes-hôtes de cette Coupe du Monde 2026.

Elle est également l'une des plus faciles à parcourir à pied ou en transports : le Lumen Field n'est qu'à une vingtaine de minutes à pied de downtown Seattle, le centre-ville, et son front de mer. Un luxe, alors que tant de polémiques secouent l'organisation des transports dans le New Jersey ou encore à Boston ! 

Une ville de football... et de soccer ? 

Le Lumen Field (renommé Seattle Stadium pour raisons de sponsoring) est le stade emblématique de la ville de Seattle, où se dérouleront 6 matchs de la Coupe du Monde 2026 dont le match entre la Belgique et l'Egypte le 15 juin prochain. Et si les Diables Rouges finissent premiers du groupe G, le stade de Seattle sera celui que les supporters belges connaîtront le mieux, puisqu'ils y disputeraient leur 16e puis leur 8e de finale également.

Avec son look assez emblématique en forme de fer à cheval, le Lumen Field est aussi réputé pour être l'un des stades les plus bruyants des USA, battant même à deux reprises le record (attesté par le Guinness Book) du plus grand nombre de décibels atteints lors d'un événement sportif. C'était toutefois lors de rencontre des Seattle Seahawks, l'équipe de NFL de la ville, qui a remporté en 2025 le deuxième SuperBowl de son histoire. 

La saison passée, Seattle était donc de facto LA ville de football... américain aux USA. Mais qu'en est-il du soccer ? Les Seattle Sounders sont une référence en MLS. Comme en NFL, ils jouent à guichets fermés, dans un Lumen Field réduit pour l'occasion à 32.000 places. Depuis leur arrivée en MLS en 2009, les Sounders ont remporté deux titres de champion, mais ils ont aussi gagné la Ligue des Champions de la CONCACAF en 2022.

De 2009 à 2018, les Seattle Sounders se sont faits connaître du public international pour leur partenariat avec Microsoft (entreprise originaire de Seattle) et le sponsoring qui en découlait, leur maillot vert pomme rappelant notamment la célèbre console Xbox de Microsoft. Des noms connus comme Obafemi Martins, Clint Dempsey ou encore Nicolas Lodeiro ont à l'époque porté le fameux maillot des Sounders. 

Que faire à Seattle ? Une région de musique et de culture 

Parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie, les supporters des Diables Rouges voudront certainement trouver de quoi s'occuper à Seattle - qu'on surnomme Rainy City pour une raison : la météo annoncée est bonne, mais prévoyez des averses occasionnelles. En plus des activités liées à la Coupe du Monde (fanzones et concerts seront facilement trouvables partout en ville), Seattle est l'une des villes les plus culturellement foisonnantes des USA.

Les amateurs de musique le savent certainement : Seattle est le berceau de tout un mouvement musical culte des années 90, à savoir le mouvement grunge. Mudhoney, toujours actif, en a été l'un des premiers représentants mais c'est bien sûr la sortie en 1989 du premier album (Bleach) d'un certain Nirvana qui va ébranler le monde de la pop-culture. Après le tsunami musical qu'a été Nevermind en 1991, le mouvement grunge s'est essoufflé suite au suicide de Kurt Cobain en 1994, même si des groupes cultes comme Pearl Jam et Alice in Chains remplissent toujours les salles. La maison où la rockstar a mis fin à ses jours n'est pas visitable, mais dans le Viretta Park, au bord du Lac Washington, on trouve un banc où Cobain aimait venir s'asseoir et écrire de la musique ; les fans de Nirvana l'ont transformé en petit mémorial. 

Si Kurt Cobain n'a pas de tombe publique (ses cendres ont été répandues sur plusieurs sites), un autre héros musical de Seattle est bien mis à l'honneur : Jimi Hendrix. Né à Seattle, le virtuose de la guitare est enterré au Greenwood Memorial Park, en banlieue de la ville - non loin... de là où les Diables Rouges résident et s'entraînent. Au Museum of Pop Culture, dans le centre de Seattle, plusieurs objets ayant appartenu à Hendrix peuvent être observés, ainsi que diverses expositions liées au cinéma de science-fiction ou de fantasy (avec objets originaux des tournages de Star Wars, du Seigneur des Anneaux ou de Star Trek). Un immanquable pour les fans.

Tant qu'à parler cinéma, mentionnons qu'à une demi-heure de route à l'est de Seattle, on retrouve la petite ville de Snoqualmie, célèbre pour avoir été le lieu de tournage de la cultissime série Twin Peaks de David Lynch. L'emblématique vue sur les chutes d'eau et l'hôtel, telle qu'on les voit dans le générique de la série, est visible depuis le "higher observation deck". Les notes de la bande-son signée Angelo Badalamenti résonnent déjà dans vos têtes... 

Les supporters des Diables Rouges ne manqueront pas de (bonne) bière 

C'est un terme qui est presque passé de mode, mais en plus du mouvement grunge, un autre phénomène social est né à Seattle : le mouvement "hipster". Mais si, vous les connaissez : ils ont une chemise à carreaux, une barbe, boivent de l'IPA et sont supporters de l'Union Saint-Gilloise. Blague à part : l'auteur de cet article est un grand consommateur d'IPA, et croyez-le sur parole : Seattle est l'une des meilleures villes des Etats-Unis en ce qui concerne les brasseries craft. 

Ne buvez pas de Budweiser si vous vous rendez à Seattle : cherchez plutôt l'une des nombreuses craft beer locales, qui vont de l'IPA à la lager ou pilsner bien plus classiques et adaptées aux goûts belges. Quelques conseils ? Les quartiers de Fremont et Ballard, qui regorgent de beer gardens et de brasseries, ou encore la brasserie Cloudburst près du front de mer. Côté nourriture, oubliez le cliché des burgers et des fast-foods : Seattle est une ville portuaire et assister à la "jetée" des poissons au Pike Place Fish Market, le matin, est un must. Le meilleur poisson des USA est peut-être bien à Seattle, ainsi que de nombreux restaurants asiatiques hauts-de-gamme. 

Les environs de Seattle : une vraie carte postale 

Prendre l'un des nombreux "taxis-ferries" qui partent du front de mer vers les îles de la baie est un immanquable du mode de vie seattlite, avec des options de destination qui vont d'une après-midi (Bainbridge Island, juste en face de la ville) à une journée complète comme les îles San Juan - idéales pour l'observation d'orques ! - ou Port Townsend. 

En voiture, vous pouvez faire un peu de route et vous rendre dans le parc national des Montagnes Olympiques, classé à l'UNESCO, ou du Mont Rainier. Attention, certaines de ces randonnées ne sont pas pour les débutants. Et pour les vrais endurcis du trek, les Cascades proposent des trails absolument époustouflants - mais rappelez-vous tout de même qu'il y a une Coupe du Monde à suivre. 

Informations utiles pour les supporters 

Revenons-y d'ailleurs en guise de conclusion, à cette Coupe du Monde. À l'approche du match, les Belges pourront se réunir aux alentours du stade : 1895, le groupe de supporters officiel des Diables Rouges, a comme d'habitude prévu une ambassade sur place. Il s'agit du Hatback Bar & Grille, à côté du Victory Hall, 1st Avenue est. 

Le Hatback est situé juste à côté du Lumen Field, à une vingtaine de minutes de marche du centre-ville. Une ligne de navettes sera mise en place les jours de match, et les arrêts Chinatown/International District ou Stadium Station sont les plus proches des lieux. La veille du match, des activités sont déjà prévues : de la musique, un quiz et des bières belges sont au programme (mais rappelez-vous : les locales valent le coup d'être testées !). Le guide officiel du supporter est à retrouver ici. 

Le jour du match, qui a lieu à 12h heure locale, le Victory Hall ouvre dès 7h du matin. Un DJ set débutera à 8h (pensez à tourner au café plutôt qu'à la bière...) et la fameuse fanwalk commencera à 10h. Walfoot.be vous y donne déjà rendez-vous. Come on Belgium ! 

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