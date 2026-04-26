Un "coach bidon" ? Karel Geraerts en grand danger à Reims

Scott Crabbé, journaliste football
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Un "coach bidon" ? Karel Geraerts en grand danger à Reims
Photo: © photonews

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Reims a laissé échapper la victoire contre Nancy hier soir. Karel Geraerts est de plus en plus contesté en Champagne.

Après avoir renoué avec la victoire de manière assez convaincante contre le Red Star pour rester dans le top 5, Reims est retombé dans ses travers en concédant le partage contre Nancy. Son équipe menait pourtant 1-0 depuis la neuvième minute et a disputé la dernière demi-heure à onze contre dix. Et pourtant, elle a laissé son adversaire, quinzième au classement, revenir à cinq minutes du terme.

"On ressent ce résultat comme une grosse défaite. Tout le monde est très déçu", reconnaît Karel Geraerts en conférence de presse. "Ce but est forcément évitable, on avait les moyens de l'empêcher au début de l'action".

En cette fin de saison, Reims doit lutter pour s'accrocher à sa cinquième place, la dernière permettant de disputer les barrages d'accession à la Ligue 1, après avoir vu s'envoler la promotion directe depuis de longues semaines. Les Champenois s'en tirent bien : Rodez, qui compte le même nombre de points, a également calé en concédant le partage à Laval, seizième.

Reims doit se ressaisir

L'équipe a encore deux matchs à négocier pour accrocher les barrages, à commencer par un périlleux déplacement au Mans (deuxième) la semaine prochaine. Mais l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous dans les tribunes.

Le compte Reims VDT (Vu Des Tribunes) n'y va pas de main morte : "Coach Bidon : Reims tourne en rond", écrivent-ils sur leurs réseaux sociaux. "Karel Geraerts est en poste depuis l’été dernier, et pourtant… rien ne se dégage. Aucun fond de jeu identifiable, aucune progression claire, aucune identité", déplorent-ils.

Même si notre compatriote n'est pas décrit comme le seul fautif, il a du souci à se faire : "On a l’impression d’une équipe qui improvise en permanence, sans structure solide, avec des joueurs qui semblent parfois se découvrir sur le terrain. Ses choix d’hommes interrogent aussi. Certains jouent un match… puis disparaissent. D’autres apparaissent, jouent deux rencontres… puis sortent du radar. Aucun fil conducteur".

Karel Geraerts chahuté

Le constat est cinglant : "C’est sans doute ce qui agace le plus : l’absence de lecture du match. Un coach doit sentir les moments, corriger, influencer. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Reims subit ses matchs plus qu’il ne les dirige".

"À cela s’ajoute une communication qui ne rassure pas. Des discours simples, parfois trop, voire enfantins. Déconnectés de ce que l’on voit sur le terrain. Comme si tout allait bien, alors que le contenu proposé est pauvre, répétitif… et profondément ennuyeux", conclut le collectif. Le match contre Le Mans sera bien celui de tous les dangers. Si Reims passe à côté des barrages, la saison sera considérée comme ratée, l'objectif avoué étant de remonter directement.

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