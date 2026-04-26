Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/04

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Anderlecht piste un nouveau latéral...mais va devoir sortir le chéquier

Le RSC Anderlecht s'apprête à vivre un mercato estival très animé. Le noyau devra être sérieusement dégraissé, mais il faudra aussi recruter énormément de nouveaux joueurs. Et ce, toujours sans nouveau directeur sportif. (Lire la suite)