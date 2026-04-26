"On les a trop laissés jouer" : le constat clair d'Adnane Abid après le partage du Standard contre Genk

Adnane Abid s'est exprimé à notre micro après le partage entre le KRC Genk et le Standard (1-1). Le joueur a notamment pointé le manque d'opportunités offensives de son équipe.

Le joueur a reconnu que le Standard n’a pas suffisamment réussi à faire mal offensivement : "On devait profiter d’une faiblesse en deuxième mi-temps. Malheureusement, on n’a pas créé suffisamment d’occasions."

Un point important

Le point pris à Genk reste malgré tout important : "Aujourd’hui, c’était important de gagner ou de ne pas perdre. On l’a fait, donc on reste dans la course pour gagner ces Play-offs 2. C'était assez difficile. On a essayé de profiter du peu d'attaques qu'on avait." Les Rouches sont actuellement troisièmes des Europe Play-offs. Trois points les séparent des Limbourgeois, premiers, et deux de Westerlo, deuxième.

"On a égalisé à 1-1 et on a également eu l’occasion de faire le 1-2. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Vu le déroulement du match, on peut aussi considérer cela comme un point important."

Peu de ballons touchés pour Adnane Abid

Adnane Abid a touché peu de ballons comparé à d'habitude : "C'était surtout mental aujourd'hui. C'est vrai que c'est frustrant quand tu es un attaquant, tu veux toucher le plus de ballons possible. C'est l'un des matchs où j'ai touché le moins, si pas le moins. C'est un peu frustrant, mais on s'y attendait un petit peu que Genk allait avoir le ballon. Même si je pense qu'on les a trop laissés avec le ballon."

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"Il faut se concentrer sur les prochaines semaines maintenant, sur le prochain match contre l'Antwerp." Le Standard de Liège affrontera les Anversois dimanche prochain à 16h00.