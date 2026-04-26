"Les problèmes étaient plus profonds que ça" : Jan Vertonghen revient sur sa dispute de 2022 avec Eden Hazard

Scott Crabbé, journaliste football
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"Les problèmes étaient plus profonds que ça" : Jan Vertonghen revient sur sa dispute de 2022 avec Eden Hazard
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La Coupe du monde au Qatar restera à jamais marquée par un manque de sérénité au sein des Diables Rouges. Mais Jan Vertonghen explique que la situation n'a pas été aussi loin que ce qui avait été écrit à l'époque.

La dernière danse de la génération dorée avait été marquée par une équipe à deux vitesses, fracturée par une attaque obligée de regarder dans son rétroviseur pour ne pas exposer une arrière-garde vieillissante. 

Le tournoi s'était achevé sur un petit but marqué en contre par Michy Batshuayi et deux clean sheets en trois matchs. Cette fracture suscitait quelques tensions, qui s'étaient retrouvées jusque dans la presse française. L'Equipe parlait ainsi d'une solide altercation entre Jan Vertonghen et Eden Hazard.

“Je peux le dire aujourd’hui : ce soi-disant gros clash dans le vestiaire dont L’Equipe avait parlé à l’époque ne s’est jamais passé comme ça”, confie Vertonghen au Nieuwsblad

Des priorités difficiles à concilier

La remarque d'Eden sur la lenteur de la défense était pourtant bien réelle : “Oui, je me suis clairement senti visé à ce moment-là. Je n’ai pas trouvé que c’était une bonne remarque d’Eden, parce que ça alimentait des critiques déjà présentes. Mais j’en ai rapidement parlé avec lui et ça s’est vite réglé, à la façon d’Eden”, poursuit Vertonghen.

Au sein du groupe de Roberto Martinez, tout le monde ne regardait pas dans la même direction. Ces dissonances entre Vertonghen et Hazard n'étaient pas un incident isolé. Toby Alderweireld est d'ailleurs récemment revenu sur un différend du même genre avec Kevin De Bruyne.

Sterke Jan admet volontiers que les critiques sur la vitesse de la défense n’étaient pas totalement injustifiées, même s’il était aussi facile de l'utiliser pour tirer sur l'ambulance. “Les problèmes lors de cette Coupe du monde étaient tout de même plus profonds que ça”, conclut-il. Connaîtra-t-on un jour toute la vérité sur ces divisions ?

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