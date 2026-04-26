Carl Hoefkens transporté à l'hôpital après la défaite du NAC Breda face à l'Ajax

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Carl Hoefkens transporté à l'hôpital après la défaite du NAC Breda face à l'Ajax

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Carl Hoefkens n'a pas pu se présenter devant la presse après la défaite contre l'Ajax Amsterdam et a été conduit à l'hôpital.

La mauvaise série continue pour le NAC Breda. Samedi, l'équipe entraînée par Carl Hoefkens s'est inclinée, cette fois 0-2 face à l'Ajax Amsterdam, avec en prime un but spectaculaire de Mika Godts.

Hoefkens était introuvable en conférence de presse après le match. Le club a expliqué qu'il avait eu un souci physique et qu'il n'était pas en état de s'exprimer devant les journalistes.

Le NAC Breda donne de ses nouvelles

"L'entraîneur principal Carl Hoefkens n'était pas en état physique de se présenter devant les médias. Par précaution, il s'est rendu à l'hôpital pour des examens et il va bien pour le moment"

C'est le message partagé par le club dans son communiqué. On ne sait pas encore précisément ce qu'il s'est passé. C'est rassurant de savoir qu'il va bien, même s'il faut attendre d'en savoir plus.

Lire aussi… 🎥 "J'ai arrêté de réfléchir" : comme Messi, Mika Godts raconte son but légendaire

Il reste trois matchs à Hoefkens pour éviter la relégation. Le NAC Breda occupe actuellement la 17e place avec 25 points, à trois unités du premier rang synonyme de maintien.

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