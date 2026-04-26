Un Mauve emblématique mise tout sur l'Union : "Bruges est en fin de cycle"

Cette saison nous vaut une nouvelle belle bataille entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise dans la course au titre. Anthony Vanden Borre a choisi son camp.

Anthony Vanden Borre continue de suivre le football belge de très près. Il travaille auprès des jeunes de La Louvière, mais garde également un oeil sur le reste du championnat, même si le paysage footballistique a changé depuis ses années à Anderlecht.

"En tant que Bruxellois, je dois être content de ce que l'Union a réalisé ces dernières années" confie-t-il à La Capitale. Et il va plus loin : "Je pense que, dans un mois, l'Union sera à nouveau championne".

Vanden Borre ne croit plus en Bruges

L'ancien Diable Rouge souhaite plus que jamais le titre à l'Union. Pour le football bruxellois, par amitié avec David Hubert (avec qui il a été champion lorsqu'ils jouaient ensemble à Genk), mais aussi par rivalité avec le Club de Bruges.

VDB y va de son franc parler avec les Blauw en Zwart : "Ils sont en fin de cycle", lance-t-il. Il base son constat sur le fait que plusieurs cadres brugeois se font vieillissants : "Même si je vois Hans Vanaken réaliser une bonne Coupe du monde, il est, tout comme Simon Mignolet, en fin de carrière".





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Pour Anthony Vanden Borre, la direction brugeoise doit être vigilante et ne pas attendre la saison de trop. Après avoir accompagné tant de talents internationaux vers de beaux transferts, l'épine dorsale devra, un jour ou l'autre, à son tour être remplacée.

"Il faut surtout recréer une nouvelle colonne vertébrale, et cela prendra du temps. L'argent et les moyens sont là, mais cela ne garantit rien. On l'a vu ces deux dernières saisons", conclut Vanden Borre. En attendant, l'écart entre les deux équipes n'est que de deux points. Bruges parviendra-t-il à le faire mentir ?