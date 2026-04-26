Le Club de Bruges a trouvé sa prochaine cible : un défenseur italien à 10 millions d'euros

En quête de renforts pour la saison prochaine, le Club de Bruges s'intéresserait à un latéral droit italien évoluant en Suisse.

Les Champions' Play-Offs ne sont pas encore terminés, mais le Club de Bruges pense à la saison prochaine. En coulisses, les Blauw en Zwart s'activent pour dénicher leurs futurs renforts estivaux.

Selon le journaliste transfert Sacha Tavolieri, Bruges aurait jeté son dévolu sur un défenseur latéral italien : Mattia Zanotti. Il évolue actuellement en Suisse, au FC Lugano, où il occupe le poste d'arrière droit.

Un défenseur italien évoluant en Suisse

Le club suisse l'avait acheté à l'Inter Milan pour 1,9 million d'euros à l'été 2024. Aujourd'hui, sa valeur marchande grimpe à 10 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

Tavolieri précise que Bruges est venu aux nouvelles pour un transfert. L'agent de Zanotti est en contact avec la direction brugeoise. Reste à voir si le dossier va se concrétiser.



Malgré une valeur marchande estimée à 10 millions, Lugano espérerait plutôt récupérer entre 5 et 6 millions d'euros. Le contrat du joueur avec le club suisse court jusqu'en juin 2028.