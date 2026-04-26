🎥 "J'ai arrêté de réfléchir" : comme Messi, Mika Godts raconte son but légendaire

Mika Godts a déchaîné tout internat avec son but inspiré de Lionel Messi samedi soir contre le NEC Breda en championnat.

Il y a des buts qui font lever un stade et ceux qu'on regarde en boucle. Ce samedi, Mika Godts a fait les deux. Le nouveau Diable Rouge a inscrit un but incroyable face au NAC Breda en championnat.

Du génie

Il a récupéré le ballon au milieu de terrain, éliminé plusieurs défenseurs d'affilée, dribblé le gardien puis marqué. Un but digne des plus grands joueurs de l'histoire, comme Lionel Messi ou Diego Maradona.

Godts réalise une grosse saison avec l’Ajax Amsterdam. Il en est à 16 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui l'un des Belges les plus décisifs cette saison.

Godts n'en revenait pas

La star belge a tenté d'expliquer l'inexplicable après le coup de sifflet final au micro de ESPN NL. "Au début, je réfléchissais, puis plus du tout. Ne pas réfléchir, mais continuer. C'était un beau but, j'en suis très content. Je m'entraîne beaucoup à la finition, sauf que là ce n'était pas l'entraînement. C'était mon intuition et mon talent. Je trouve que c'est plus beau qu'un tir de loin."

Actuellement quatrième au classement, le club d'Amsterdam n'est qu'à un petit point du NEC Nijmegen. Pour le moment, c'est l'Europa League, mais l'objectif de l'Ajax c'est la Ligue des champions.