Un nouveau scandale secoue la Serie A : le patron des arbitres visé par une enquête

Gianluca Rocchi est visé par une enquête pour fraude sportive et s'est autosuspendu après des soupçons liés à l'arbitrage en Italie.

Après le scandale sexuel qui a secoué la Serie A, une nouvelle affaire vient salir un peu plus l'image du football italien. Cette fois, ce ne sont pas les joueurs mais l'arbitrage qui se retrouve au centre des soupçons.

Le patron des arbitres de Serie A et Serie B

Dans le viseur de la justice, Gianluca Rocchi, patron des arbitres, est soupçonné d'avoir influencé certaines désignations. La rencontre entre Bologne et l'Inter, disputée en pleine course au titre, est pointée du doigt.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la désignation de l'arbitre pour cette rencontre soulève des interrogations. Les procureurs soupçonnent un choix orienté, possiblement lié à une proximité jugée favorable au club milanais.

On soupçonne aussi des manipulations grossières de l'assistance vidéo (VAR) visant à influencer le résultat de certaines rencontres, comme le penalty très généreux accordé à l'Udinese en 2025.



Rocchi a préféré se mettre sur la touche pour préparer sa défense, en décidant de s'autosuspendre à quelques jours de l’audience prévue jeudi.I l clame son innocence et assure n'avoir rien à se reprocher.