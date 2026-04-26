Le jeu en vaut-il la chandelle ? Anderlecht piste un nouveau latéral...mais va devoir sortir le chéquier

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Photo: © photonews

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Anderlecht s'apprête à vivre un mercato estival très animé. Le noyau devra être sérieusement dégraissé, mais il faudra aussi à nouveau recruter de nouveaux joueurs. Et ce, toujours sans nouveau directeur sportif à l'heure actuelle.

Outre le sort de Jérémy Taravel, Anderlecht doit se pencher sur bon nombre de secteurs de son noyau. Le futur est notamment assez flou à l'arrière gauche. Ludwig Augustinsson pourrait bien s'en aller, tandis que Schalke 04 pour transférer Moussa N'Diaye, à son avantage à l'occasion de son prêt dans la Ruhr.

Anderlecht explore donc de nouveaux profils pour armer son côté gauche. L'une des pistes mènerait à Rùben Dantas, un Suisse de 22 ans qui évolue au FC Lucerne.

Une belle progression cette saison

Dantas est sous contrat avec son club jusqu'en 2027, ce qui rendrait un transfert estival opportun pour toutes les parties. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à environ 700 000 euros. Mais la presse suisse, emmenée par le Blick, affirme que le FC Lucerne vise une somme bien plus élevée. On parle d'une indemnité de transfert comprise entre deux et trois millions d'euros.

Une somme conséquente pour un joueur qui en est à sa première saison complète en première division suisse, après avoir déjà montré ce qu'il valait un échelon plus bas. L'ancien international U19 suisse en est à un but et cinq assists.

L'exemple Jashari

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Le dernier club belge à avoir sorti le chéquier pour un joueur du FC Lucerne ne l'a en tout cas pas regretté. Un an après l'avoir acheté pour six millions, le Club de Bruges revendait Ardon Jashari à l'AC Milan pour 36 briques.

Reste que Dantas n'est pas la seule piste à gauche. Hier encore, César Inga a été évoqué comme un renfort potentiel à ce poste, présentant l'avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes et aussi évoluer en défense centrale. 

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