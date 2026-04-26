🎥 Nouveau clin d'oeil au Standard : Hugo Cuypers fait le show avec l'ancien chouchou de Ronny Deila

Hugo Cuypers commence la saison de MLS en force. Cette nuit, il a encore trouvé le chemin des filets, contribuant à la très large victoire de son équipe.

Que ce soit pour un potentiel retour au Standard ou pour une place in extremis au sein du groupe des Diables pour la Coupe du Monde, Hugo Cuypers fait parler de lui ces dernières semaines. Il faut dire que le Liégeois est dans une forme éblouissante à Chicago.

Son équipe est également en pleine bourre, comme l'a encore confirmé la victoire 5-0 de la nuit passée contre le Sporting Kansas City. Déjà auteur de cinq buts en six matchs, Hugo Cuypers a trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Chicago régale, Cuypers et Zinckernagel à la baguette

Notre compatriote a d'abord inscrit le 3-0 au terme d'une action tout bonnement magistrale, puis le 5-0 sur corner dans le temps additionnel.

On notera que son pourvoyeur sur son premier but n'est autre qu'un certain Philip Zinckernagel. L'ancien maître à jouer de Ronny Deila au Standard et au Club de Bruges est lui aussi en pleine forme, il s'est lui aussi offert un doublé, avec là aussi une action collective de haut vol.





BRACE ✌️



Philip Zinckernagel nets again to extend @ChicagoFire's lead! pic.twitter.com/AGnCT9x8lH — Major League Soccer (@MLS) April 26, 2026

Le Chicago Fire évolue dans la Conférence Est de la MLS. Le club occupe actuellement la troisième place avec 17 points, derrière l'Inter Miami de Lionel Messi et le leader Nashville SC. Avec ses 8 buts en 6 matchs, Hugo Cuypers est plus que jamais le meilleur buteur des siens, il a d'ailleurs marqué lors de chaque match disputé.