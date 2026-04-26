Traître pour les supporters, mais pas pour ses anciens joueurs ? Ivan Leko divise à La Gantoise

Le retour d'Ivan Leko à Gand s'annonce bouillant ce dimanche. Si les supporters n'ont pas pardonné son départ à Bruges, ses anciens joueurs n'oublient pas l'impact qu'il a eu sur leur carrière.

Ivan Leko est l'entraîneur du Club de Bruges depuis début décembre. Il a quitté La Gantoise en plein milieu de la saison pour rejoindre le grand rival, un départ que les supporters gantois n'ont pas oublié. Ils lui réservent un accueil "particulier" ce dimanche lors du choc flamand.

Pourtant, d'après le joueur Matties Volckaert, ce sentiment n'est pas partagé dans le vestiaire. "Je pense que ça touche plus les supporters que les joueurs. Au début, tout le monde était sous le choc, mais depuis l'arrivée de notre nouveau coach, on est vite passés à autre chose", confie-t-il au journal De Zondag.

Matties Volckaert a apprécié Leko

"Leko m'avait accordé énormément de confiance, c'est grâce à lui que j'ai intégré l'équipe première. Je me demandais comment les choses allaient se passer après son départ. Mais j'ai rapidement senti la confiance du nouvel entraîneur", poursuit Volckaert.

Le jeune joueur doit beaucoup au technicien croate, qui l'avait lancé chez les pros à La Gantoise. "Pendant la préparation, j'avais participé au premier match amical contre Zelzate avec d'autres jeunes, il m'avait déjà vu à l'œuvre."



"En novembre, quand il y a eu beaucoup de blessures en défense et qu'il avait besoin de quelqu'un, j'ai eu mon premier entraînement avec les pros le mercredi. Le lendemain, il m'a dit : "On va te faire confiance, je veux que tu sois titulaire dimanche si tu te sens prêt". Je lui en suis très reconnaissant", conclut Volckaert.