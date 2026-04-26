Genk perd deux points et son prodige face au Standard : le double constat cinglant de Nicky Hayen

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Genk perd deux points et son prodige face au Standard : le double constat cinglant de Nicky Hayen
Photo: © photonews

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En plus de perdre deux points face au Standard de Liège, Genk doit composer avec la blessure de son prodige Konstantinos Karetsas.

Pas beaucoup de bonnes nouvelles du côté du KRC Genk. En plus du partage 1-1 contre le Standard de Liège, le club a perdu son petit prodige. Konstantinos Karetsas s'est blessé à la cheville...

Il a dû quitter le terrain 15 minutes après son entrée en jeu. "Karetsas a mal atterri et s'est tordu la cheville", a expliqué l'entraîneur de Genk, Nicky Hayen, selon Het Belang van Limburg.

Nicky Hayen dépité du résultat

"Pour le moment, c'est impossible de mesurer les dégâts et d'évaluer la gravité de sa blessure", poursuit-il. Les supporters vont devoir attendre avec inquiétude. Sauf énorme surprise, le Grec manquera les prochains matchs.

Concernant la rencontre, le coach a été très clair en pointant du doigt le manque d'efficacité. "Nous avons commencé avec beaucoup d'énergie et nous nous sommes tout de suite créé quelques occasions. Ensuite, le Standard a ajusté son pressing avec succès. Mais après la pause, nous avons eu des occasions franches, surtout via Heynen et Heymans."

Lire aussi… "On les a trop laissés jouer" : le constat clair d'Adnane Abid après le partage du Standard contre Genk
"Il nous manque ce réalisme pour finir le travail. Même après le beau but du 1-0, on a oublié de tuer le match. Dans ces cas-là, on risque de prendre un but en fin de rencontre. Tout le monde sait que Nielsen est capable de marquer sur ce genre de coup franc", conclut l'entraîneur de Genk.

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