"Adri en rit, mais moi ça me touche profondément" : la famille de Bertaccini choquée par les insultes en ligne

Le duo Anderlecht-Bertaccini devait être une réussite. Pourtant, l'ancien buteur de Saint-Trond connaît des débuts compliqués à Bruxelles.

Adriano Bertaccini enchaînait les buts à Saint-Trond. Il a rejoint Anderlecht, mais les débuts ont été plus compliqués que prévu. Il avait marqué dès son premier match, avant de connaître une longue période sans marquer.

On ne peut pas parler de transfert raté, mais le contexte n'a pas été simple pour l'attaquant de 25 ans. Il y a un peu plus d'un mois, sa situation s'est encore dégradée malheureusement.

Un carton rouge contre Malines

Il a reçu un carton rouge qui a précipité la défaite contre Malines. "Il était anéanti", raconte Marie Moreale, l'épouse de Bertaccini, dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. Et la suite n'a pas été belle à voir.

"Nous avons été inondés de messages de haine en ligne, j'ai trouvé ça terrible. En face, tout le monde est poli, mais sur internet, les gens n'ont plus de limites. Adri en rit, mais moi, ça me blesse profondément", confie Marie.





Elle a parfois beaucoup de mal avec les critiques, que ce soit en tribunes ou sur le web. "On a le droit de ne pas l'apprécier en tant que joueur, mais nous insulter avec les mots les plus affreux, c'est un manque de respect. J'ai supprimé les messages avant qu'il ne puisse les voir", conclut-elle.