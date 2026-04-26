La barre a tremblé, Leko peut souffler : le Club de Bruges prend la première place avant le derby Bruxellois !

Le Club de Bruges a mis la pression sur l'Union Saint-Gilloise en s'imposant 0-2 à La Gantoise. Le score aurait pu être plus large, mais aussi virer vers un partage en fin de match.

Après avoir joué en même temps que l'Union Saint-Gilloise, le Club de bruges jouait cette fois quelques heures avant son rival pour le mettre sous pression dans le derby bruxellois. Un message reçu cinq sur cinq par Hugo Vetlesen.

Aligné à la place de Raphael Onyedika, la bonne surprise brugeoise de ce début de Playoffs a mis les siens aux commandes après à peine quatre minutes. Le natif de...Braine-l'Alleud était à la bonne place pour conclure un magnifique mouvement orchestré par Vanaken et Forbs (4e, 0-1).

🚨 Hugo Vetlesen opens scoring.



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Le Club dominateur

Sur sa lancée, Bruges a continué à maîtriser son adversaire : Gand a dû s'en remettre aux arrêts de Davy Roef, notamment sur cette nouvelle reprise de Vetlesen, repoussée sur la transversale par le gardien visiteur. 0-1 à la mi-temps, un score logique et accompagné d'un concert de sifflets par la Planet Group Arena.

😮‍💨 | Davy Roef réalise un superbe arrêt réflexe pour empêcher Vetlesen de marquer son deuxième. 🧤🔥



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Même scénario à la reprise : incapable de se montrer dangereuse, La Gantoise a à nouveau frôlé le 0-2 peu après l'heure de jeu. Carlos Forbs a pourtant bien fait trembler les filets sur un contre éclair mené par Chistos Tzolis et Nicolo Tresoldi. Mais il a ensuite été signalé hors-jeu par le VAR.

Une barre partout

Deux minutes plus tard, c'est la transversale qui sauvé les gantois sur une reprise de la tête de Tresoldi, qui s'était imposé en costaud face à Siebe Van der heyden sur un centre de Tzolis. Mais dans ce genre de situation, la rengaine est connue : à force de ne pas faire le break, l'équipe dominatrice s'expose à une égalisation soudaine.

Et cette égalisation, elle a bien failli survenir dans les dix dernières minutes. Sur corner, Abdelkahar Kadri a surgi à l'entrée du rectangle et a décoché une frappe puissante sur la latte.

SOUND ON | Abdelkahar Kadri a failli briser le poteau ! 🤯🔊 #GNTCLU pic.twitter.com/PLNd7hoVzu — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 26, 2026

Finalement sauvé à son tour par son cadre, le Club a finalement doublé la mise en fin de match sur un contre lancé par Forbs et conclu au rebond par Tzolis face à Roef. De quoi empocher une victoire très importante et prendre un point d'avance sur l'Union avant le derby bruxellois programmé à 18h30.