"Je voulais ce deuxième but" : Casper Nielsen frustré malgré le partage arraché ?

Casper Nielsen a permis au Standard d'arracher un point grâce à un superbe coup franc en fin de match. Il était évidemment satisfait à notre micro après la rencontre, même s'il aurait préféré prendre les trois points.

Il retient du positif dans le contenu proposé par son équipe : "Nous avons réussi à mettre en place certaines choses, avec des façons innovantes de jouer vers l’avant. Et nous savons que nous devons continuer à avancer."

Après son but, Casper Nielsen a directement pensé à prendre les devants : "Je me sentais bien à ce moment-là. Mais je voulais ce deuxième but pour vraiment relancer la dynamique."

Et il le sait, le Standard n'a pas été loin en fin de match : "Avec un peu plus de créativité ou un peu de chance, on aurait pu le marquer."

Une égalisation trop tardive ?

"On a marqué tard dans le match et si on avait gardé le momentum, ils auraient peut-être commencé à douter. Je voulais continuer à pousser dans les dernières minutes, et je pense qu’on l’a fait."

"C’est un signe qu’on doit garder le ballon. Mais en fin de match, sur le terrain, on avait le sentiment que ça pouvait encore basculer", a-t-il conclu.



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Le Standard se déplacera sur la pelouse de l'Antwerp la semaine prochaine. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné dimanche. Un succès sera crucial pour les Rouches dans la lutte pour terminer premiers des Europe Play-offs.