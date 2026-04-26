"Quand le chef des Ultras me passe le drapeau..." : Matthieu Epolo raconte son planté polémique au Mambourg

Qui a dit que les Europe Playoffs étaient insipides et sans saveur en dehors de la première place ? Matthieu Epolo y a vécu quelques émotions.

Matthieu Epolo a vécu beaucoup de moments forts ces dernières semaines, entre la qualification pour la Coupe du Monde avec le Congo et les festivités qui ont suivi, puis son retour au Standard. Vu le passif des Liégeois en Europe Playoffs, le contexte aurait pu être délicat. Mais l'équipe ne s'en tire pas trop mal.

Mené dans chacune des cinq rencontres, le Standard n'en a perdu que deux. Et les deux victoires ont, chacune à leur manière, fait un bien fou à l'équipe. Y compris la première à Louvain, qu'Epolo a donc vécu à distance.

"Pour être honnête, j’avais une petite appréhension en commençant les Playoffs par rapport à la série de 30 matchs sans victoire. Mais cela a vite été évacué après le premier match à OHL", explique-t-il dans SudInfo.

Un choc wallon reste important, même en Europe Playoffs

Et puis, il y a eu ce succès dans le choc wallon. Le but de Tobias Mohr pour faire pencher la balance dans le moneytime aura été un concentré d'émotions. Epolo est bien placé pour en parler, après avoir fait plus parler pour sa tentative de planté de drapeau que Mohr lui-même.

Pourquoi ce geste, 14 ans après celui de Sébastien Pocognoli ? Au-delà des supporters carolos, certains observateurs n'ont pas apprécié cette célébration. Mais dans l'instant, il était difficile de ne pas céder à l'euphorie. "Durant tout le match, j’ai été confronté à insultes mais je n’ai pas réagi", rappelle Epolo.



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Tout s'est enchaîné rapidement

"À la fin du match, je vais vers nos supporters. Quand le chef des Ultras me passe le drapeau, je comprends que c’est pour le planter au milieu de terrain. Mais quand je me dirige vers le rond central, je vois que les Carolos sont encore là à parler avec leur coach. Je me dis qu’il est inutile de déclencher une bagarre, j’aurais été trop loin", explique-t-il.

Matthieu Epolo n'est pas le seul à y avoir été de sa petite provocation. Malgré sa sortie sur blessure, Marco Ilaimaharitra n'a pas laissé passer l'occasion, chambrant le Mambourg en piétinant une peluche zébrée. Le dernier match de la saison à Sclessin sera chaud.