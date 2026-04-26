Une grande première depuis la victoire contre le Standard pour Leko : "Maintenant, à l'Union de jouer"

Scott Crabbé, journaliste football
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Une grande première depuis la victoire contre le Standard pour Leko : "Maintenant, à l'Union de jouer"
Photo: © photonews

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Le Club de Bruges a fait le boulot en s'imposant 0-2 à La Gantoise. Hans Vanaken s'est présenté en capitaine heureux aux interview d'après-match.

Du côté du Club de Bruges, une victoire en terres gantoise sera toujours savourée à sa juste valeur, surtout lorsqu'elle permet à l'équipe de reprendre provisoirement la première place à l'Union Saint-Gilloise. Hans Vanaken s'est ainsi présenté avec le sourire aux lèvres en zone mixte.

"C'est une belle victoire. Et enfin, plus aucun but encaissé". Le Diable Rouge sait que la cleansheet n'est pas anodine. Ce n'est que la deuxième fois que le Club garde ses filets inviolés sur la scène belge depuis l'arrivée d'Ivan Leko. En 18 matchs sur la scène nationale, seul le Standard n'était pas parvenu à marquer face aux Blauw en Zwart jusqu'ici.

"C’est un beau bonus pour la défense et Nordin Jackers. Nous avons fait le nécessaire, et de la meilleure des manières. Nous avons concédé peu d’occasions, hormis ce ballon sur la barre transversale. Nous aurions peut-être dû conclure plus tôt, c’est le seul regret", poursuit Vanaken.

Le Club fera le boulot jusqu'au bout

Le groupe a montré la réaction nécessaire après la défaite au Parc Duden : "Je participe aux Playoffs depuis 13 ou 14 ans, donc je sais comment ça marche. Ce n'est pas parce qu'on perd une fois que c'est fini. Tant qu'on joue notre jeu et qu'on gagne, on n'a rien à se reprocher. Maintenant, c'est à l'Union de jouer, mais on ne devrait pas se focaliser là-dessus".

Lire aussi… LIVE : Suivez Anderlecht-Union en direct commenté (18h30)
Reste une interrogation, l'état de sa cheville : "Il est normal que la douleur se réveille encore de temps en temps. Mais elle disparaît rapidement, ce qui est positif. Je n’ai pas eu de problème particulier pendant le match. Je suis presque à 100 %. Je n’ai pas complètement disparu, mais la douleur n’est pas assez forte pour m’empêcher de jouer". Cela ne l'empêche pas non plus de se montrer décisif, comme en témoigne son assist à Hugo Vetlesen sur le but d'ouverture. Les prestations d'Hans Vanaken seront encore une fois un paramètre prépondérant dans le sprint final.

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