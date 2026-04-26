Réaction "Je n'ai pas été surpris" : qu'a pensé Aaron Bibout de la prestation du Standard ?

"Je n'ai pas été surpris" : qu'a pensé Aaron Bibout de la prestation du Standard ?

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Aaron Bibout, qui a marqué le but d'ouverture pour le KRC Genk face au Standard (1-1), a pris la parole à notre micro après le match. C'est la frustration qui prime pour le buteur, qui pensait offrir la victoire à son équipe.

Il est content d'avoir marqué et n'oublie pas de souligner le superbe centre de son coéquipier : "J'ai vraiment patienté et finalement, le but est arrivé. Merci à Ito qui m'a fait l'assist. Il y a un bon lien entre nous. Je suis dans la surface, il va me la mettre et je serai toujours là."

Il voit vers l'avenir et pense que son équipe doit encore beaucoup travailler : "Oui, on travaille. On voit qu’on doit s’améliorer et on espère vraiment que ça va venir."

Après avoir déjà touché la barre transversale en début de première période, le buteur était optimiste pour la suite : "Il y avait encore une deuxième mi-temps, je savais que j'allais marquer."

Qu'a-t-il pensé du Standard ?

"Je m'attendais à un match difficile comme ça. On avait fait 0-3 contre eux. Ça a été un match difficile aujourd’hui", a-t-il souligné. "C’est un mauvais résultat. On a eu les occasions. Je n'ai pas été surpris qu'ils nous laissent le ballon."

Lire aussi… Le Standard de Liège arrache un partage en fin de match contre le KRC Genk
Le KRC Genk a clairement fait preuve d'un manque d'efficacité. "Les occasions que l'équipe rate, ça nous pénalise", a admis le buteur. "Comme je vous l’ai dit, on va essayer de rectifier ça et de faire mieux au prochain match. La finition, c'est un peu la seule chose qui nous manque. On va travailler ça à l'entraînement et revenir plus forts au prochain match."

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