Auteur du but victorieux en finale : un ancien espoir d'Anderlecht remporte le premier trophée de sa carrière

Scott Crabbé, journaliste football
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Auteur du but victorieux en finale : un ancien espoir d'Anderlecht remporte le premier trophée de sa carrière
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Aaron Leya Iseka est aujourd'hui actif dans le championnat grec. Et il vient de s'y offrir le tout premier trophée de sa carrière.

Deux ans après son frère Michy Batshuayi au Standard, Aaron Leya Iseka avait pointé le bout de son nez à Anderlecht lors de la saison 2014/2015, avec neuf apparitions en championnat à la clé. Mais une rupture du ligament croisé et la concurrence d'Aleksandar Mitrovic puis Stefano Okaka lui laissaient peu de perspective de temps de jeu.

Il avait ainsi été prêté à l'Olympique de Marseille, puis à Zulte Waregem. Ses neuf buts avec le Essevee avaient convaincu Toulouse de déposer un peu plus d'un million en juillet 2018.

Depuis, l'attaquant bruxellois a bien bourlingué. Metz, Barnsley, Adanaspor, Tuzlaspor, Hapoel Hadera, OFI Crète, CSKA Sofia : sa carrière a débouché sur de nombreux changements de crèmerie et sur la découverte de nouvelles compétitions.

De retour aux affaires en Grèce

Cette saison, Leya Iseka est resté sans club jusqu'en hiver. Son ancien club de l'OFI Crète est alors venu le chercher. Il a ainsi retrouvé le chemin des filets en première division grecque, mais a surtout marqué les esprits en Coupe.

Déjà buteur en huitième de finale, l'ancien Anderlechtois a fait la différence en finale. Sorti du banc au début des prolongations, alors que le score était de 2-2, Leya Iseka a pris ses responsabilités des onze mètres lorsqu'un penalty a été sifflé pour son équipe. Un but qui a assuré la victoire des siens en finale et le tout premier trophée de sa carrière, le premier de son club en 39 ans, synonyme de tours préliminaires d'Europa League la saison prochaine.

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