"Tout le monde me dit de tirer plus..." : le déclic de Jérémy Doku arrive au bon moment

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Tout le monde me dit de tirer plus..." : le déclic de Jérémy Doku arrive au bon moment

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Mené et bousculé par Southampton, Manchester City a arraché sa place en finale grâce à un Jérémy Doku étincelant. Entré en jeu, le Belge a renversé le match à lui seul.

Manchester City s'est offert une place en finale de la FA Cup après une victoire serrée 2-1 contre Southampton ce samedi. Un succès qui a mis du temps à se dessiner, dans un match longtemps fermé.

Jérémy Doku n'était pas titulaire au coup d'envoi. Entré à la 58e minute, le Belge a changé le rythme du match. Southampton a pris l'avantage à la 78e minute et s'est mis à y croire.

Mais Doku en a décidé autrement. Quatre minutes plus tard, le Belge a remis les deux équipes à égalité. Puis à la 87e minute, il a fait la différence en servant Gonzalez pour le but de la victoire 2-1.

"Je dois être plus égoïste"

Malgré cette entrée décisive, Doku est lucide sur son jeu. Il sait qu'il peut progresser, surtout dans la finition. "Tout le monde me dit de tirer plus... Je dois être plus égoïste. Ma première réaction quand je dribble, c'est : Qui est libre ? au lieu de Où est le but ?. Par exemple, quand j'ai passé à Savinho, j'aurais peut-être dû tirer. Je dois être plus égoïste."

Trois titres à la fin de la saison ?

Lire aussi… 🎥 Au bout du suspense : Jérémy Doku porte Manchester City en finale de la FA Cup !
La saison pourrait être très belle pour City. Le club est en course pour la FA Cup et joue aussi le titre en Premier League, au coude à coude avec Arsenal, avec un match en moins à disputer.

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