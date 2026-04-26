Le Bayern Munich et Vincent Kompany ont pris leur décision

Le Bayern de Vincent Kompany est champion et confirme sa force. Mené 3-0 ce samedi, il a renversé Mayence.

Critiqué à son arrivée en 2024, Vincent Kompany a fait ses preuves au Bayern Munich. En bâtissant un vrai collectif, le coach belge a survolé la Bundesliga, décrochant un second titre consécutif avant la fin de la saison.

Samedi, le Bayern a réussi un hold-up face à Mayence. Menés 3-0 à la pause, les hommes de Kompany ont signé une remontada spectaculaire pour l'emporter 3-4, grâce à Jackson, Olise, Musiala et Kane.

Michael Olise est l'un des grands artisans de cette saison. Avec 19 buts et 29 passes décisives, le Français impressionne et attire l'attention du Real Madrid et de Liverpool. Ces géants seraient prêts à débourser jusqu'à 150 millions d'euros.

Du côté du Bayern, pas question de laisser partir le Français de 24 ans. Le club compte sur lui pour la suite et n'envisage pas un départ. Le directeur sportif Max Eberl a été très clair sur Sky Sport. "Absolument. Pour nous, il n'y a même pas une seconde d'hésitation. Il se développe très bien."

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La saison est loin d’être terminée pour les Bavarois. Prochain rendez-vous, une demi-finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain mardi au Parc des Princes.