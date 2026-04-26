Le paradoxe qui amuse le Nord : le probable retour de Thorgan Hazard à Lens fait parler

Thorgan Hazard se dirige vers un retour à Lens. Une nouvelle qui fait bien rire du côté de Lille, où Eden a laissé sa trace.

Même si le directeur sportif de Lens, Jean-Louis Leca, a botté en touche lorsqu'il a été invité à réagir à la rumeur Thorgan Hazard, voir l'Anderlechtois revenir à Bollaert n'est pas surprenant. Le Racing a besoin de joueurs formés au club pour satisfaire aux quotas en la matière, Thorgan en est un.

Après avoir tapé ses premiers ballons au Stade Brainois et à Tubize, le futur Diable Rouge a rejoint Lens alors qu'il n'avait que 14 ans. Arrivé en équipe première en même temps qu'un certain Raphaël Varane, il n'était pas encore totalement prêt à jouer lorsque les Sang et Or ont eu le malheur de finir derniers, lors de la saison 2010/2011.

En Ligue 2, Thorgan a par contre disputé 14 matchs, avant de rejoindre Eden à Chelsea. 14 ans plus tard, c'est riche d'une belle carrière qu'il reviendrait là où tout a commencé. Une histoire comme le football les aime, mais qui fait rire le voisin lillois.

Une famille entre deux rivaux

C'est que de son côté, Eden Hazard est devenu une icône absolue au LOSC. Et la rivalité entre les deux voisins est tout sauf anodine : la perspective de voir des maillots floqués 'Hazard' fait parler dans le nord.



Cette saison, Eden avait été copieusement sifflé à Bollaert, à l'occasion d'un match de charité qui semblait pourtant de nature à laisser les divisions au vestiaire pendant 90 minutes. Après cet épisode, voir les 'Hazard' fleurir de plus belle dans Lens amuse déjà beaucoup autour du Stade Pierre Mauroy. Eden Hazard prendrait en tout cas sans doute un malin plaisir à venir voir les prochains Derbies du Nord.