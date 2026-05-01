Passé par le banc, Josué Homawoo ne s'en fait pas : "Pas besoin d'explications du coach"

C'était la petite surprise du match contre Genk : Josué Homawoo était sur le banc, pour la première fois depuis deux mois. Le Togolais ne s'en formalisait pas.

Sa présence en conférence de presse en dit probablement un peu sur son retour dans le onze de base : Josué Homawoo (28 ans) avait été placé sur le banc de manière un peu étonnante par Vincent Euvrard lors du match précédent à Genk, mais devrait retrouver sa place pour le match face à l'Antwerp ce samedi.

"Je n'en ai aucune idée mais je l'espère", sourit Homawoo en conférence de presse ce vendredi. "C'est le coach qui décide. La raison de mon passage sur le banc ? Je ne sais pas vraiment. Vu l'enchaînement de trois matchs en une semaine, le coach a peut-être voulu gérer les temps de jeu". Quoi qu'il en soit, le défenseur central n'a pas été demander des explications à Vincent Euvrard.

Josué Homawoo n'a pas demandé d'explications à Euvrard

"C'est le football, il y a de la concurrence. En tant que joueur, vous n'avez pas tous les détails", souligne-t-il. "Puis la dernière fois que nous avions joué Genk, le coach avait aligné exactement cette défense, et ça avait très bien marché : je pense que ça a dû jouer. J'étais titulaire contre l'Antwerp, donc on verra (rires)".

Arrivé l'été dernier à Liège, Josué Homawoo s'est en tout cas imposé comme un titulaire régulier, avec 30 apparitions pour 24 titularisations. "Mon temps de jeu correspond à mes ambitions, qui étaient de jouer tous les matchs. Je suis plutôt content. Je trouve que je me suis bien adapté au championnat ; je ne pense pas que les gens m'attendaient directement à ce niveau".





Homawoo a aussi brièvement comparé le championnat belge au championnat roumain, où il évoluait avec le Dinamo Bucarest : "C'est plus physique ici. Selon les datas, je fais plus de courses à haute intensité en Belgique", révèle-t-il. "Techniquement, c'était bon en Roumanie aussi, mais il y a plus de rythme ici". Et côté physique, le Rouche en connaît un rayon, lui qui n'est pas le dernier à aller au duel.

Homawoo étudie ses matchs pour s'améliorer

"C'est vrai que je vais peut-être parfois un peu trop fort au duel. Mes deux blessures m'ont appris que quand on est en retard, il ne faut pas nécessairement y aller (sourire). Je sais maintenant que je dois parfois rester en position, anticiper... Si le coach a dû m'en toucher un mot ? Non, j'analyse mes matchs moi-même", affirme Homawoo.

En Jupiler Pro League, il a croisé quelques attaquants très solides. "Janssen ? C'est pas mal, mais le plus dur avec lequel j'ai été au duel cette saison, c'est l'attaquant de Zulte Waregem, (Anosike) Ementa", dévoile le Standardman, qui a été exclu pour la première fois dans ces Europe Playoffs, contre Westerlo.

"J'ai revu les images, bien sûr. Si c'était mérité ? Ecoutez, en tant que défenseur central, je vous dirai toujours que ça va", rigole Josué Homawoo. "Mais même si je trouve ça un peu sévère, je peux comprendre que l'arbitre mette un carton rouge, oui...".