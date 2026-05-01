"La sympathie pour l'Union a disparu cette saison" : David Hubert réagit aux critiques après le derby

Le derby de Bruxelles a été agité. Certains estiment que l'Union Saint-Gilloise a été provocatrice sur la phase du carton rouge de Killian Sardella, ce qui a fait réagir vivement David Hubert.

Il est loin, le temps où l'Union Saint-Gilloise était le "petit poucet" fraîchement remonté de Challenger Pro League. Lors de sa première saison, l'USG s'était attiré l'admiration et la sympathie de l'énorme majorité des observateurs du football belge - y compris du côté du RSC Anderlecht, où on voyait avec plaisir le retour des derbys de Bruxelles en D1A.

Quatre ans plus tard, l'Union est (re)devenue un géant du football belge : plusieurs fois passée tout proche de la montre en or, elle a finalement été sacrée championne de Belgique en 2025, après avoir remporté la Croky Cup en 2024. Et forcément, les regards qu'on lui porte ont changé.

L'USG a ainsi une image de club particulièrement pragmatique, voire cynique, certains joueurs comme Christian Burgess ou Kevin Mac Allister étant devenus célèbres pour jouer avec les limites du règlement. David Hubert constate que cette saison, le public et les médias ont changé d'attitude vis-à-vis du champion en titre.

L'Union, moins sympathique aux yeux du public ?

"Pendant des années, l'Union avait droit à la sympathie des observateurs mais cette saison, j'ai la sensation qu'elle a un peu disparu", s'étonne Hubert en conférence de presse ce vendredi. "On cherche des prétextes pour nous déstabiliser. Mais ça ne me dérange pas. Ca signifie qu'on fait du bon boulot, et j'ai même l'impression que mes joueurs en tirent une certaine force".

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La phase du carton rouge de Killian Sardella a été pointée du doigt par certains : Christian Burgess, notamment, aurait probablement lui aussi dû être au moins averti. "Regardez la phase et dites-moi où nous provoquons ? C'est Sardella qui a commis la faute, puis est allé chercher mon joueur pour le bousculer. Puis, une échauffourée éclate et mes joueurs se défendent, bien sûr".