Dans les coulisses d'un traumatisme : un documentaire sur le scandale de Knysna bientôt publié sur Netflix

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Dans les coulisses d'un traumatisme : un documentaire sur le scandale de Knysna bientôt publié sur Netflix
Photo: © photonews
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Il y a plus de 15 ans, le football français vivait l'un de ses épisodes les plus noirs : le scandale de Knysna. Lors de la Coupe du Monde 2010, les Bleus se ridiculisaient sous les yeux de la planète entière.

C'était il y a bientôt 16 ans : en 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, l'Equipe de France traversait l'une des pires crises de son histoire. Qualifiée dans la tourmente et la polémique via le fameux épisode de la main de Thierry Henry contre l'Irlande, la France commence par un partage face à l'Uruguay puis s'incline face au Mexique lors du deuxième match.

À la mi-temps de ce deuxième match, une altercation aurait éclaté entre Nicolas Anelka et le très critiqué sélectionneur français, Raymond Domenech. Le quotidien L'Equipe fait ses gros titres de l'affaire, avec les fameux mots : "Va te faire enc*ler, sale fils de p*te" en une. Anelka est suspendu par la fédération et écarté du groupe... mais le pire est encore à venir.

Patrice Evra et Raymond Domenech vont parler de Knysna

Le lendemain, l'Equipe de France refuse en effet de prendre part à l'entraînement, lors du désormais célèbre épisode de la "grève de Knysna" (du nom du camp de base des Bleus). Domenech est forcé de lire un communiqué devant la presse, incrédule. La France perdra son dernier match et prendra la porte, humiliée.

Seize ans plus tard, un documentaire Netflix va revenir sur cet événement, qui a traumatisé le football français et l'a plongé dans une crise dont seul Didier Deschamps réussira à la sortir, lors de l'Euro 2016 organisé en France, puis avec la victoire à la Coupe du Monde 2018. Un documentaire dans lequel vont intervenir quelques-uns des principaux acteurs du scandale.

Patrice Evra, capitaine des Bleus en 2010, et qui avait marqué les esprits en déclarant en conférence de presse que "le plus important était de trouver la taupe dans le vestiaire" de l'équipe, va ainsi s'exprimer. Dans le teaser du documentaire, il s'en prend à l'ex-sélectionneur des Bleus : "Ça fait 15 ans que ça dure, ce mensonge. Moi, j’ai pris mes responsabilités et j’aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes". Domenech aussi sera au casting... mais en dira-t-il plus qu'il y a 16 ans ? Réponse dès le 13 mai prochain sur Netflix dans "Le Bus : les Bleus en grève"...

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