Il sera l'un des Belges les plus demandés cet été : "Le Club de Bruges ? Ils ne m'ont pas appelé"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Il sera l'un des Belges les plus demandés cet été : "Le Club de Bruges ? Ils ne m'ont pas appelé"
Photo: © photonews

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Jari De Busser, gardien de but des Go Ahead Eagles, devrait changer de club cet été. Il s'est exprimé sur son avenir dans les colonnes de Voetbal International.

Jari De Busser (26 ans) n'est pas le Belge le plus connu chez nous, mais en Eredivisie, il va agiter le mercato. Le gardien de Go Ahead Eagles arrive en fin de contrat en 2027 et ne devrait pas prolonger : un transfert est donc à prévoir, et De Busser est l'un des gardiens les plus en vue du championnat néerlandais.

En 2025, il a contribué à la victoire surprise de Go Ahead Eagles en Coupe des Pays-Bas, arrêtant plusieurs penaltys en finale face à l'AZ Alkmaar. Cette saison, le club de Deventer est 11e, et De Busser veut désormais passer un palier, comme il l'a déclaré clairement dans une interview accordée à Voetbal International.

De Busser cité au Club de Bruges 

"Le rêve, c'est toujours l'Angleterre, le valhalla du football. Mais la Belgique, la France, les Pays-Bas... ça ne change pas grand chose pour moi. Je ne peux pas prédire quels clubs vont être intéressés", déclare Jari De Busser. Un club a été cité ces derniers mois pour le portier belge : le Club de Bruges, qui va se chercher un nouveau n°1 suite à la retraite de Simon Mignolet.

"Ils ne m'ont pas encore appelé", déclare De Busser. "Ce serait une belle étape. Le Club de Bruges est un top club, ils jouent l'Europe chaque année et s'y débrouillent bien. Ils ont grandi régulièrement ces dernières années, sont restés dans le top, sont sains financièrement... C'est un club fantastique. Mais s'ils ne m'appellent pas...". 


De son côté, le Nieuwsblad, qui relaie également cette interview, apporte une précision : le transfert de Jari De Busser au FC Bruges ne devrait pas se faire. Les Blauw & Zwart ne considéreraient pas le gardien de Go Ahead Eagles comme une option. 

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