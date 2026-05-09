🎥 Noah Sadiki n'en a pas cru ses yeux : Senne Lammens porte Manchester United à bout de bras

Manchester United a concédé le match nul à Sunderland. Mais lorsque l'on regarde la rencontre, on se rend vite compte que ce sont surtout deux points de perdus pour les

Après trois victoires de rang contre Chelsea, Brentford et Liverpool, Manchester United pouvait définitivement sécuriser sa troisième place après le partage des Reds contre Chelsea. Mais au Stadium of Lights, c'est bien Sunderland qui a pris l'initiative.

Le match n'avait commencé que depuis six minutes qu'une action limpide envoyait déjà Noah Sadiki en face-à-face avec Senne Lammens. Mais ce dernier en est sorti vainqueur. Et ce n'était que le début. Quelques instants plus tard, le Diable Rouge a dû donner de sa personne en plongeant de toute justesse dans les pieds de Brian Brobbey.

Senne Lammens vs Sunderland (A)



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Manchester United s'en sort bien

Sunderland était la meilleure équipe et a continué à pousser en deuxième mi-temps, avec une nouvelle parade de Lammens sur une frappe enrouée de Brobbey à l'heure de jeu. Les Black Cats auront été jusqu'à se forger 1,117 expected goals (le double par rapport à son adversaire), sans parvenir à marquer). Senne Lammens n'y a donc pas été étranger, repartant avec le titre d'homme du match.



Même l'entrée de Nilson Angulo au détriment de Chemsdine Talbi dans les dernières minutes n'a pas fait pencher la balance. Sunderland reste ainsi coincé dans le ventre mou de la Premier League, à la douzième place. De son côté, Manchester United conserve six points d'avance sur Liverpool à deux matchs de la fin du championnat.