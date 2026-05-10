Scénario fou en Serie A : malgré un but de Mandela Keita, la Roma gagne à Parme... à la 101e minute

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Scénario fou en Serie A : malgré un but de Mandela Keita, la Roma gagne à Parme... à la 101e minute
Photo: © photonews

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Quel match entre Parme et l'AS Rome, ce dimanche, en Serie A. Malgré le premier but de la saison de Mandela Keita, c'est bien la Roma qui est allée s'imposer à Parme grâce à deux buts au bout des arrêts de jeu.

Un match qui a probablement rivé les téléspectateurs à leurs écrans jusqu'aux derniers instants, voilà ce qu'ont offert Parme et l'AS Rome ce dimanche en Serie A. Deux buts ont été inscrits par la Roma dans les arrêts de jeu, afin de totalement renverser une solution bien mal embarquée.

À la pause, c'est l'AS Rome qui menait grâce à un but de Donyell Malen, auquel a répondu Gabriel Strefezza en tout début de seconde période. Et en fin de match, petit événement : Mandela Keita, loin d'être un spécialiste de l'exercice, marquait le 2-1 (87e). C'était tout simplement son... premier but pour le Parma Calcio, où il évolue depuis 2024.

Premier but de Mandela Keita avec Parme... pour rien 

Ce n'était même que le deuxième but de la carrière de Keita, qui n'avait trouvé le chemin des filets qu'une seule fois avec l'Antwerp (en 62 matchs), et jamais sous le maillot d'OHL. Un but que le Belge a été fêter devant les yeux de sa maman en ce jour de fête des mères.

Malheureusement pour Keita, ce but aura finalement été... inutile. En effet, à la 90e+4, un but de Devyne Rensch remettait les deux équipes à égalité (90e+4), avant le tournant final : Sascha Britschgi commet une faute dans le rectangle et est exclu (90e+9), avant que Donyell Malen fasse le 2-3 sur penalty (90e+11). 

Pour Parme, déjà assuré de se maintenir, cette défaite ne change pas grand chose au classement. Mais pour l'AS Rome, ce sont trois points cruciaux. La lutte fait en effet rage pour les tickets européens, et cette victoire permet à la Louve de rester dans le top 5 de Serie A. 

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