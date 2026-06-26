Officiel : un défenseur belge s’engage pour trois ans au Hajduk Split

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Défenseur belge de 27 ans, Alec Van Hoorenbeeck quitte Twente pour le Hajduk Split. L'ancien du Beerschot et de Malines va retrouver l'Europa League, via les tours préliminaires, qu'il a connus avec Twente.