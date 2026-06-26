Officiel : un défenseur belge s’engage pour trois ans au Hajduk Split

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Officiel : un défenseur belge s’engage pour trois ans au Hajduk Split
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Défenseur belge de 27 ans, Alec Van Hoorenbeeck quitte Twente pour le Hajduk Split. L'ancien du Beerschot et de Malines va retrouver l'Europa League, via les tours préliminaires, qu'il a connus avec Twente.

Loïc Woos

C'est officiel pour Alec Van Hoorenbeeck

L'information est officielle, Alec Van Hoorenbeeck quitte le FC Twente et rejoint le Hajduk Split, où il a signé un contrat de trois ans. "Je me sens très bien. Je suis très heureux d’être ici. Il fait beau et j’ai hâte de commencer à travailler ici", a-t-il déclaré dans un premier entretien pour les médias du club.

"Tout a l’air très bien ici. J’ai hâte de faire connaissance avec mes coéquipiers. Je suis impatient de découvrir la ville et le club. Pour moi, ce n’est pas un défi supplémentaire, car je me sens bien et je suis totalement en forme. Je veux y aller à fond et ouvrir un nouveau chapitre. Les attentes sont élevées. On connaît l’Hajduk comme un club traditionnel et je veux gagner des trophées ici."

Défenseur belge de 27 ans, Alec Van Hoorenbeeck quitte Twente pour le Hajduk Split. L'ancien du Beerschot et de Malines va retrouver l'Europa League, via les tours préliminaires, qu'il a connus avec Twente.

Passé par les centres de formation du Beerschot et de Malines, Alec Van Hoorenbeeck a intégré l'équipe première du KaVé, mais n'a pas percé. Prêté à Heist, Helmond Sport puis Twente, il avait été cédé définitivement au club néerlandais en juillet 2024, contre 600.000 €.

Quarante-sept matchs officiels plus tard avec l'équipe de Twente, le défenseur central de 27 ans a été prêté à Almelo la saison dernière, où il a disputé vingt-quatre rencontres pour 70 % du temps de jeu total.

Auteur d'une bonne saison, le natif de Mortsel, en région anversoise, a su se mettre en valeur alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2027 à Twente, qui préférerait donc le céder pour de bon cet été afin de récupérer une indemnité.

Un défenseur belge au Hajduk Split

Cela sera le cas, selon les informations de nos confrères néerlandais de Voetbal International et néerlandophones de Het Nieuwsblad. Alec Van Hoorenbeeck serait en partance pour le Hajduk Split, deuxième du championnat de Croatie derrière le Dinamo Zagreb.

Un club qui s'apprête donc à disputer les tours préliminaires de l'Europa League. Une scène qu'Alec Van Hoorenbeeck a connue avec le FC Twente en 2024, et qu'il aimerait évidemment retrouver.

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