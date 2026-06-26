Il n’a pas su convaincre : le Club de Bruges ne lève pas l’option de l’un de ses joueurs en prêt

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Il n’a pas su convaincre : le Club de Bruges ne lève pas l’option de l’un de ses joueurs en prêt
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Arrivé début février en provenance du Sporting Portugal, Chris Grombahi n’est pas conservé par le Club de Bruges et retourne donc dans son club formateur. Les Blauw & Zwart devaient débourser deux millions d’euros pour l’enrôler définitivement.

En toute fin de mercato hivernal, le Club de Bruges enregistrait le prêt de Chris Grombahi en provenance du Sporting Lisbonne pour sa deuxième équipe, en Challenger Pro League. En cas de succès, un contrat de trois ans attendait l’ailier droit portugais, né à Abidjan.

Ce ne sera vraisemblablement toutefois pas le cas. Selon les informations de O Globo au Portugal, le club de la Venise du Nord aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat de celui qui n’a pris part qu’à deux rencontres de Challenger Pro League cette saison.

Le joueur de 17 ans devrait donc retourner au Sporting Portugal, où il intégrera également l’équipe espoirs, comme la saison dernière lors de laquelle il avait inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives avant d’arriver à Bruges en janvier.

Le Club de Bruges ne lève pas l’option de Chris Grombahi

Toujours selon la même source, c’est une indemnité de deux millions d’euros que devait débourser le Club de Bruges pour s’attacher définitivement les services de Chris Grombahi.


Ce ne sera donc pas le cas, et la direction du Club de Bruges va se tourner vers d’autres profils, également pour renforcer son équipe U23, qui sera cette année menacée de descente dans le monde amateur.

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