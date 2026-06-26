Grande nouvelle pour Nathan De Cat, qui va pouvoir se concentrer sur un été chargé

Bonne nouvelle pour Nathan De Cat, qui vient d’obtenir son diplôme d’humanités. Le milieu de terrain de 17 ans du Sporting d’Anderlecht va donc pleinement pouvoir se concentrer sur la saison prochaine… et sur son transfert ?

Comme dans tous les autres clubs professionnels, la préparation à la saison prochaine vient de commencer au Sporting d’Anderlecht, qui vient de connaître les blessures d’Ilay Camara et Lucas Hey et qui a annulé son premier match amical prévu ce samedi contre le Sporting Hasselt.

Une préparation à laquelle Nathan De Cat va pouvoir prendre part avec l’esprit quelque peu plus libéré. Et non pas grâce au football et à l’arrivée de Vitor Bruno, mais plutôt grâce à sa scolarité.

Le jeune milieu de terrain de 17 ans vient en effet d’obtenir son diplôme d’humanités à l’Institut Saint-Guidon de Bruxelles, l’école partenaire du Sporting d’Anderlecht.

Nathan De Cat a obtenu son diplôme d’humanités

Diable Rouge à une reprise, Nathan De Cat va donc pouvoir se concentrer sur un été qui pourrait aussi, pour lui, être synonyme de départ du Lotto Park.

Le pur produit du centre de formation de Neerpede est en effet courtisé par plusieurs écuries européennes qui pourraient déposer sur la table un chèque qu’Anderlecht ne pourrait refuser que très difficilement. Nathan De Cat est en effet évalué à 27 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt et pourrait donc rapporter un vrai pactole à son club formateur.



