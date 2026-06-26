Exclusif : Dévy Rigaux tente de convaincre une ancienne star du Club de Bruges de choisir Feyenoord

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Photo: © photonews

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Le nom d’Andreas Skov Olsen refait surface au Kuip. Et ce n’est pas un hasard. Dévy Rigaux, le nouveau directeur sportif de Feyenoord, tente d’attirer l’ailier danois à Rotterdam. Les deux hommes se connaissent en effet sur le bout des doigts.

Dévy Rigaux connaît Andreas Skov Olsen comme personne. Le nouveau directeur sportif de Feyenoord a travaillé pendant des années au Club de Bruges et a joué un rôle important dans la politique sportive durant la période où l’international danois est devenu l’un des cadres absolus du FCB. Et selon nos informations, Rigaux a désormais relancé les discussions pour tenter d’attirer Skov Olsen à Rotterdam.

Un transfert manqué il y a deux ans

Ce n’est pas la première fois que Feyenoord tente sa chance. À l’été 2024, Skov Olsen figurait tout en haut de la liste de souhaits des Rotterdamois. Feyenoord était prêt à casser sa tirelire et avait même trouvé un accord avec le Club de Bruges pour un transfert record.

L’accord n’a pourtant jamais été finalisé. Skov Olsen est resté un demi-saison de plus à Bruges avant de rejoindre finalement le VfL Wolfsburg en janvier 2025. Pour Feyenoord, ce fut une grosse déception, car le Danois était alors considéré comme le renfort rêvé pour le flanc droit.

Une aventure compliquée à Wolfsburg

En Allemagne, Skov Olsen n’a pas réussi à retrouver son niveau affiché à Bruges. Son passage à Wolfsburg a été jalonné de hauts et de bas et il n’est pas parvenu à s’imposer comme titulaire indiscutable. L’international danois est donc ouvert à un nouveau défi. Et c’est précisément l'une des raisons pour lesquelles Rigaux a été recruté par Feyenoord.

Pour le nouveau directeur sportif des Néerlandais, nul besoin de présenter Skov Olsen. Rigaux connaît non seulement ses qualités sportives, mais sait aussi comment travaille le Danois et ce dont il a besoin pour performer. Cette relation de confiance peut constituer un atout majeur dans les négociations.

À Feyenoord, on cherche cet été à ajouter de la qualité sur les ailes et Skov Olsen correspond parfaitement à ce profil. En outre, il possède l’expérience pour apporter immédiatement une plus-value en Eredivisie et en Europe.

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