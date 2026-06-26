Un ancien talent du Standard de Liège dans le viseur de Schalke 04 et Miron Muslic

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
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Un ancien talent du Standard de Liège dans le viseur de Schalke 04 et Miron Muslic
Photo: © photonews
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Jelani Dumas Trevisan pourrait quitter Benfica cet été. Schalke 04 s'intéresse à l'attaquant belge, également suivi par des clubs français et italiens.

Formé au Standard de Liège, Jelani Dumas Trevisan avait passé une saison dans les équipes de jeunes de La Gantoise avant de rejoindre le prestigieux Benfica. Un transfert prometteur qui ne lui a pas permis de s'imposer en équipe première.

Un transfert à Schalke ?

Aujourd'hui, l'attaquant évolue avec l'équipe B de Benfica, où il a disputé 27 rencontres, inscrivant 7 buts et délivrant une passe décisive. Des statistiques encourageantes qui attisent l'intérêt de plusieurs clubs

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le joueur souhaiterait quitter Benfica afin de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Schalke 04 aurait entamé des discussions avec son entourage en vue d'un éventuel transfert.

Si l'opération venait à se concrétiser, le Belgo-Portugais découvrirait un club historique du football allemand, avec l'opportunité de poursuivre sa progression dans un championnat exigeant.

Miron Muslic

Schalke 04 veut retrouver sa place parmi les grandes écuries allemandes de Bundesliga. Le club de Gelsenkirchen (en D2), soutenu par un public exceptionnel, est entraîné par Miron Muslic, l'ancien coach du Cercle de Bruges.

D'autres options en France et en Italie

Pour les supporters belges, Schalke 04 reste un club associé à Marc Wilmots. L'ancien Diable Rouge a remporté la Coupe UEFA en 1997 et la Coupe d'Allemagne en 2002, ce qui lui a permis de devenir l'une des figures marquantes de l'histoire du club.

Le joueur a d'autres options en réserve. Selon Tavolieri, des équipes françaises et italiennes suivent le dossier, sans qu'aucun nom n'ait encore filtré.

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