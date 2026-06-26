Emmanuel Mballa à Dender : les dessous du conflit avec Virton et toutes nos explications

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Emmanuel Mballa à Dender : les dessous du conflit avec Virton et toutes nos explications
Photo: Kestali Andrea
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L'arrivée d'Emmanuel Mballa à Dender fait couler beaucoup d'encre. Virton conteste sa signature au stade Van Roy, tandis que l'entourage du joueur estime que l'option de prolongation prévue dans son contrat était nulle. Explications.

Promu en Challenger Pro League après son titre de la saison dernière, l'Excelsior Virton se retrouve dépouillé d'une partie de ses forces vives en ce début de mercato estival. Meilleur buteur de D1 ACFF, Mayron De Almeida s'est engagé pour deux saisons au RAEC Mons, tandis que le transfert d'Emmanuel Mballa prend la tournure d'une véritable saga. 

L'attaquant camerounais de 27 ans a en effet été officialisé, cette semaine, du côté de Dender, qui descend de Jupiler Pro League. Un départ qui aurait surpris l'Excelsior Virton, le club gaumais déclarant dans un communiqué qu'il n'était pas au courant des tractations entre son joueur et Dender, et que l'option prévue dans le contrat d'Emmanuel Mballa, comptant pour la saison 2026-2027, avait été levée avant la date butoir du 31 mars 2026. 

"Le joueur est toujours lié contractuellement au Royal Excelsior Virton pour la saison 2026-2027. Le club prend acte de cette situation et souhaite informer l’ensemble de ses supporters, partenaires et sympathisants que la direction analysera les éléments du dossier et fera valoir l’ensemble de ses droits afin de préserver les intérêts du Royal Excelsior Virton", a écrit le club de la province de Luxembourg. 

Une option jugée nulle par le clan Mballa 

La question tourne autour de la validité, ou non, de l'option présente dans le contrat d'Emmanuel Mballa. Dans le clan du joueur, on estime que cette option est nulle, puisqu'elle ne répond pas aux conditions qui forment la Convention collective de travail (CCT), à laquelle chacun (dans le monde du football comme ailleurs) est soumis, et qui se montre assez stricte en matière d'options dans les contrats. 

Selon nos informations, cette option aurait été levée de manière unilatérale par l'Excelsior Virton le 31 mars 2026. En pleine période de grève de la poste, l'information serait arrivée une semaine plus tard dans la boîte aux lettres du clan d'Emmanuel Mballa. Un courrier recommandé dans lequel le joueur aurait été mis devant le fait accompli et aurait découvert son nouveau salaire. 

Un courrier reçu en début de deuxième semaine d'avril par le clan Mballa qui aurait, le 9 avril 2026, répondu à Virton que cette option était nulle, non valable (ne serait-ce que par le fait qu'elle a été levée de manière unilatérale), et que l'avant-centre, auteur de quinze buts cette saison, devenait bien libre de tout contrat le 30 juin 2026. Une réponse qui n'aurait pas trouvé d'écho dans les rangs de la direction virtonaise, qui n'aurait tout simplement pas répondu. 

Virton a-t-il vraiment appris le transfert dans le communiqué de Dender ? 

Le Royal Excelsior Virton n'aurait pas donné de nouvelles, aucune. Comme s'il n'y avait pas le feu, et que Mballa n'avait aucune chance de quitter le club. Mais deux écuries de Challenger Pro League se sont montrées particulièrement intéressées par ses services, dont Dender, qui était déjà intéressé avant sa descente à l'échelon inférieur, et un autre club du top 6 de la D1B.

Les pensionnaires du stade Van Roy voulaient Emmanuel Mballa de longue date, ce qui a incontestablement pesé dans sa décision finale. Les avocats des deux clubs néerlandophones auraient par ailleurs pris connaissance du dossier en amont, et estimé également que le contrat d'Emmanuel Mballa arrivait à échéance.

Pour Dender, comme pour le Patro, Emmanuel Mballa était libre 

Mballa a donc été officialisé à Dender, peu de temps avant le communiqué contestataire de Virton. Ce à quoi le principal intéressé, à savoir le joueur, a répondu dans les colonnes de nos confrères de L'Avenir : "Vous pensez que Dender a pris les choses à la légère et n'a pas analysé mon contrat ? Il y a des détails qui rendent cette option caduque." 

Un communiqué contestataire dans lequel le club de Virton fait comprendre qu'il n'a pas été préalablement mis au courant du départ d'Emmanuel Mballa. Une version qui ne correspond pas vraiment à celle qui nous revient, stipulant que Virton avait bien été mis au courant, quelques heures avant l'annonce de Dender, du départ de son joueur. Une mise au courant qui n'aurait été suivie d'aucune réponse de la part de la direction gaumaise. 

Une fin de contrat le 30 juin 2026 selon les données de l'Union belge 

Toujours selon nos informations, l'Union belge n'aurait pas pris position dans le dossier parce qu'elle n'est pas l'institution compétente pour régler le litige. Elle aurait toutefois confirmé, le 21 mai 2026, que, dans sa base de données, le contrat d'Emmanuel Mballa se terminait le 30 juin 2026 à Virton, et donc qu'aucune option ne lui avait été mentionnée. 

L'UB aurait également confirmé que la situation portait bien sur l'article 15 de la Convention collective de travail, qui concerne les options dans les contrats et qui mentionne que celles-ci peuvent devenir "nulles" si toutes les conditions ne sont pas remplies. Et c'est ici ce que revendiquent Emmanuel Mballa et son entourage. 

Virton pourrait contester la nullité de l'option 

La suite, c’est quoi ? L’Excelsior Virton pourrait contester la nullité de l’option devant la Commission arbitrale de résolution des litiges de travail, une instance de droit social. Mais tant du côté du clan Mballa que de Dender, la tendance est à la sérénité tant la situation semble claire.

Sur les réseaux sociaux, en tout cas, les supporters gaumais s’insurgent du fait que Virton est en train de perdre ses meilleurs joueurs (Mayron De Almeida, puis Emmanuel Mballa) malgré la montée.

Selon nos confrères de L’Avenir, le club aurait décidé de couper dans son budget alloué aux joueurs et proposerait des contrats à la baisse, ce qui pourrait encourager d’autres départs dans les jours à venir. Arrivé il y a quelques jours pour sauver le club dans le monde professionnel, l’entraîneur Drazen Brncic n’avait probablement pas signé pour un tel début de mercato…

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